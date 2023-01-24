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Ситуація щодо передачі танків Україні та політичне загострення між Туреччиною та Швецією: головні новини ночі 24 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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9528
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Ситуація щодо передачі танків Україні та політичне загострення між Туреччиною та Швецією: головні новини ночі 24 січня 2023 року

Фото: commons.wikimedia.org

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 24 січня 2023 року: 

  • Жодної підтримки: Ердоган відмовив Швеції у допомозі щодо вступу в НАТО. Читати далі –>
  • США переконують, що Фінляндія і Швеція готові до членства в НАТО. Читати далі –>
  • Є низка країн, які готові закликати Німеччину передати Україні танки Leopard - МЗС Естонії. Читати далі –>
  • Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, але є нюанси. Читати далі –>
  • Кулеба переконаний, що питання надання Україні літаків зрушило з мертвої точки. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
9528
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