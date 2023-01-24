Ситуація щодо передачі танків Україні та політичне загострення між Туреччиною та Швецією: головні новини ночі 24 січня 2023 року

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Головні новини ночі 24 січня 2023 року:
- Жодної підтримки: Ердоган відмовив Швеції у допомозі щодо вступу в НАТО. Читати далі –>
- США переконують, що Фінляндія і Швеція готові до членства в НАТО. Читати далі –>
- Є низка країн, які готові закликати Німеччину передати Україні танки Leopard - МЗС Естонії. Читати далі –>
- Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, але є нюанси. Читати далі –>
- Кулеба переконаний, що питання надання Україні літаків зрушило з мертвої точки. Читати далі –>
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