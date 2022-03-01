"Ситуація складна, але Україна смілива": Зеленський та Дуда обговорили російську агресію

"Ситуація складна, але Україна смілива": Зеленський та Дуда обговорили російську агресію

Російські ракети, заборонені міжнародним товариством, падають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст.

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський провели розмову, в якій обговорили війну в Україні.

Про це повідомляється у сервісі мікроблогів Twitter.

I've just talked with President @ZelenskyyUa про війну в Україні. Російські скелети і missiles, включаючи internationally banned cluster bombs, є dropping on residential quarters of Kiev, Kharkiv and other cities. The situion is difficult but Ukraine is brave! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 28, 2022

"Я щойно поговорив із президентом Зеленським про війну в Україні. Російські ракети та бомби, у тому числі касетні бомби, заборонені міжнародною спільнотою, падають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст. Ситуація складна, але Україна смілива", — написав Дуда. у повідомленні.