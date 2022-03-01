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"Ситуація складна, але Україна смілива": Зеленський та Дуда обговорили російську агресію

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"Ситуація складна, але Україна смілива": Зеленський та Дуда обговорили російську агресію

Офіс Президента України

Російські ракети, заборонені міжнародним товариством, падають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст.

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський провели розмову, в якій обговорили війну в Україні.

Про це повідомляється у сервісі мікроблогів Twitter.

"Я щойно поговорив із президентом Зеленським про війну в Україні. Російські ракети та бомби, у тому числі касетні бомби, заборонені міжнародною спільнотою, падають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст. Ситуація складна, але Україна смілива", — написав Дуда. у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • літаки — 29
  • вертольоти — 29
  • танки – 191
  • бойові броньовані машини — 816
  • гармати — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Гради" — 21
  • автомобільна техніка — 291
  • цистерни – 60
  • БпЛА ОТР2 — 3
  • кораблі та катери — 2
  • Особовий склад орієнтовно – 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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