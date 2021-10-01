Ситуація в Афганістані та запобігання шатдауну у США: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати
- Сенатори США затвердили тимчасовий бюджет США на 2022 фінансовий рік, щоб не допустити ситуації шатдаун, тобто — припинення фінансування державних установ з 1 жовтня. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування уряду до 3 грудня. Читати далі –>
- Десятки мешканок Кабула вийшли акцію протесту проти різних обмежувальних заходів щодо афганських жінок, які вводяться радикальним рухом "Талібан", який захопив владу в країні. Читати далі –>
- Медицина Афганістану перебуває на межі колапсу. Читати далі –>
- США передадуть Україні шість патрульних катерів на суму близько 85 мільйонів доларів. Читати далі –>