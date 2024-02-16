Ситуація в Авдіївці та канікули Палати представників США без підтримки України: головні новини ночі 16 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Раді обіцяють "підсолодити" мобілізацію - нардеп Читати далі –>
- Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована: здійснюється маневр військами - Тарнавський Читати далі –>
- Надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс - у Держдепі США прокоментували можливий вступ України до НАТО Читати далі –>
- Нездатність підтримати Україну в критичний момент ніколи не буде забута - Байден про канікули Палати представників Читати далі –>
- Україна вже давно демонструє ефективність на полі бою: у Пентагоні запевнили, що й надалі підтримуватимуть ЗСУ Читати далі –>
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