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Ситуація в Авдіївці та канікули Палати представників США без підтримки України: головні новини ночі 16 лютого 2024 року

Ситуація в Авдіївці та канікули Палати представників США без підтримки України: головні новини ночі 16 лютого 2024 року

Палата представників пішла на канікули / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Раді обіцяють "підсолодити" мобілізацію - нардеп Читати далі –>
  • Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована: здійснюється маневр військами - Тарнавський Читати далі –>
  • Надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс - у Держдепі США прокоментували можливий вступ України до НАТО Читати далі –>
  • Нездатність підтримати Україну в критичний момент ніколи не буде забута - Байден про канікули Палати представників Читати далі –>
  • Україна вже давно демонструє ефективність на полі бою: у Пентагоні запевнили, що й надалі підтримуватимуть ЗСУ Читати далі –>

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