Ситуація в Казахстані та заяви Блінкена про Україну: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- У столиці Казахстану Нур-Султані в'їзд у бік Акорди перекритий вантажівками та військовими. Читати далі –>
- Вашингтон має намір говорити про агресію Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви. Про це заявив голова Держдепу Ентоні Блінкен. Читати далі –>
- У Росії вважають, що прагнення НАТО розширитися на схід не відповідає прагненню забезпечення європейської безпеки. Читати далі –>
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не потрібно змішувати ситуацію в Україні та Казахстані. Читати далі –>
- Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК — ред.) "Стінгер". Читати далі –>