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Ситуація в Казахстані та заяви Блінкена про Україну: п'ять новин, які ви могли проспати

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Ситуація в Казахстані та заяви Блінкена про Україну: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У столиці Казахстану Нур-Султані в'їзд у бік Акорди перекритий вантажівками та військовими. Читати далі –>
  • Вашингтон має намір говорити про агресію Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви. Про це заявив голова Держдепу Ентоні Блінкен. Читати далі –>
  • У Росії вважають, що прагнення НАТО розширитися на схід не відповідає прагненню забезпечення європейської безпеки. Читати далі –>
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не потрібно змішувати ситуацію в Україні та Казахстані. Читати далі –>
  • Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК — ред.) "Стінгер". Читати далі –>

Протести у Казахстані: влада країни повідомляє про майже повне відновлення порядку | Новини світу

Протести у Казахстані: влада країни повідомляє про майже повне відновлення порядку | Новини світу

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