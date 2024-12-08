Ситуація в Сирії та нова допомога від США: головні новини ночі 8 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Пентагон надав Україні пакет на $988 мільйонів з ракетами для HIMARS і безпілотниками Читати далі –>
- У Росії - знову гаряче: у Курську та Курчатові пролунали вибухи Читати далі –>
- Сирійські повстанці заявили, що Хомс повністю звільнений - CNN Читати далі –>
- У Ростовській області РФ прогриміли вибухи Читати далі –>
- Літак, на якому ймовірно перебував Асад, зник з радарів - моніторингові канали Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.