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Ситуація в Сирії та нова допомога від США: головні новини ночі 8 грудня 2024 року

Ситуація в Сирії та нова допомога від США: головні новини ночі 8 грудня 2024 року

Режим Асада зазнає краху

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Пентагон надав Україні пакет на $988 мільйонів з ракетами для HIMARS і безпілотниками Читати далі –>
  • У Росії - знову гаряче: у Курську та Курчатові пролунали вибухи Читати далі –>
  • Сирійські повстанці заявили, що Хомс повністю звільнений - CNN Читати далі –>
  • У Ростовській області РФ прогриміли вибухи Читати далі –>
  • Літак, на якому ймовірно перебував Асад, зник з радарів - моніторингові канали Читати далі –>

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