У США назвали дату перемовин з Росією щодо України

У Москві наголошують, що фінальних домовленостей щодо зустрічей не мають.

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація 10 січня 2022 року проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні.

Про це повідомляє AFP із посиланням на Білий дім.

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"Сполучені Штати сподіваються на співпрацю з Росією", - заявив агентству представник американської Ради національної безпеки.

Крім того, очікується, що 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО. Наступного дня, 11 січня, - переговори представників Росії та ОБСЄ.

Про переговори Кремля і Білого дому повідомив "Голосу Америки" посадовець Ради з національної безпеки США: "Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу «нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну». Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія".

Своєю чергою, у Москві наголошують: остаточних домовленостей щодо всіх аспектів можливих переговорів із США та НАТО наразі не доясгнуто. Заступник голови МЗС Сергій Рябков наголосив, що фінальних домовленостей щодо дат - 10 і 12 січня, немає пише РБК.Росія. За його словами, на зустрічах мають обговорюватися російські проєкти угод, а не "абстракції", про які говорить Вашингтон.

Нагадаємо, керівник російської делегації щодо військової безпеки Костянтин Гаврилов заявляв, що Російська Федерація не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.

Подальше розширення НАТО Росія буде розглядати, як перетин "червоних ліній", наголосив голова російського МЗС Сергій Лавров.

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