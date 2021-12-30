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Ситуація з Саакашвілі та поради щодо святкування Нового року: п'ять новин, які ви могли проспати

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Ситуація з Саакашвілі та поради щодо святкування Нового року: п'ять новин, які ви могли проспати

Наші пращури на Модеста, 31 грудня, передбачували майбутнє і свою долю / Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Депутат Верховної ради України та кохана експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика вивезли до в'язниці у місті Руставі. Читати далі –>
  • Адвокат політика Ніка Гварамія підтвердив цю інформацію. "Я маю зустрітися з Міхеілом Саакашвілі і переконатися, що він живий", зауважив Гварамія. Читати далі –>
  • Американські шалені знижки та німецькі чеки з подарунками: як святкують Новий рік в інших державах Читати далі –>
  • Як не переїсти у новорічну ніч та чим замінити традиційні шкідливі страви Читати далі –>
  • Блискучі сукні та яскравий макіяж з акцентом на губи: які тренди будуть актуальними у прийдешньому році Читати далі –>

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