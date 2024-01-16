Ситуація з війною в Україні впливає на безпеку в Азії: Столтенберг пояснив зв'язок

У НАТО вважають що Китай може використати силу, якщо побачить успіхи Путіна у війні в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що від розвитку ситуації у війні між Україною та РФ значною мірою залежить безпека в Азії.

Про це він сказав 16 січня у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

"Трансатлантичний регіон постає перед глобальними загрозами. Безпека більше не є регіональним питанням, воно глобальне. Тож те, що відбувається в Азії, має значення для Європи – і навпаки. Японія і Південна Корея, які є близькими партнерами НАТО, занепокоєні тим, що відбувається в Україні. Вони знають, що чим більше успіху Путін матиме в Україні, то більшою є ймовірність того, що Пекін використає силу. Світ сьогодні є взаємопов’язаним, тож ми повинні мати глобальні підходи", – сказав Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс водночас не вважає Китай своїм противником. Проте союзники змушені враховувати значні інвестиції Китаю у розвиток військових спроможностей, включно з ядерною зброєю.

Занепокоєння викликає і поведінка Китаю у Південно-Китайському морі, а також порушення цією країною норм і принципів, що є ключовими для НАТО, зокрема верховенства права та свободи висловлювань, як це відбувалося щодо Гонконгу.

"Все це має значення для НАТО. Ми також маємо розуміти, що це не НАТО рухається до Азії, це Китай підходить ближче до нас. Ми бачили це в Африці, ми бачили це в Арктиці, ми бачили їх спроби контролювати критичну інфраструктуру. Не так давно ми обговорювали розвиток 5G комунікацій – це не лише комерційне питання, це питання нашої безпеки. Тож НАТО має реагувати на те, що відбувається в Азії", – додав генеральний секретар Альянсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив у Давосі, що війна має закінчитися справедливим і стабільним миром, а кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни. Він наголосив, що "Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами".

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