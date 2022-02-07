"Ситуація занадто складна": у Кремлі сумніваються у "вирішальних проривах" після однієї зустрічі Макрона і Путіна

"Ситуація занадто складна": у Кремлі сумніваються у "вирішальних проривах" після однієї зустрічі Макрона і Путіна

На переговорах між Путіним і Макроном домінуватиме питання української безпеки, сказав Пєсков.

Росія не очікує рішучого прориву від переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним і його французьким колегою Еммануелем Макроном, які зустрінуться 7 лютого. Але Москва очікує, що лідер Франції запропонує шляхи послаблення напруженості в Європі.

Про це заявив на брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

Зі слів спікера Путіна, на переговорах між президентами Франції та Росії має домінувати питання української безпеки. У Кремлі очікують, що Макрон домагатиметься від Путіна зобов’язань щодо зниження напруженості.

"Ситуація занадто складна, щоб очікувати вирішальних проривів протягом однієї зустрічі", - сказав Пєсков.

Але він додав, що Росія знає про певні ідеї для зниження напруженості, про які Макрон говорив раніше і планує поділитися з Путіним. Водночас, Пєсков знову згадав так звані російські "гарантії безпеки", про які "за останні дні Москва не чула нічого нового". За його словами "західні співрозмовники воліють не згадувати цю тему".

Нагадаємо, що 7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а вже наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.

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