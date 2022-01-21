"Ситуація змінилась": Нідерланди готові надати Україні військову допомогу

Раніше процес надання військового озброєння заблокувала Німеччина за підтримки самих Нідерландів.

Уряд Нідерландів готовий надати оборонне озброєння Україні як за посередництва НАТО, так і в разі прямого запиту Києва.

Про це повідомляє AD.

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Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, виступаючи у Палаті представників, зазначив, що більшість депутатів уряду Нідерландів не відкидають постачання озброєння Україні.

"Якщо буде запит через НАТО, наша відповідь буде позитивною", — зазначив міністр.

Він наголосив, що наразі такого запиту немає. Раніше процес заблокувала Німеччина за підтримки самих Нідерландів.

"Тоді аргументом було те, що це потенційно може мати ефект ескалації. Але ситуація змінилася. Вона змінюється майже щодня", — наголосив очільник МЗС Нідерландів.

В уряді країни також розглядають варіант, коли Україна сама безпосередньо зробить запит до Нідерландів щодо постачання зброї. В такому разі відповідь, найімовірніше, також буде позитивною.

У повідомленні йдеться, що Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра та прем'єр-міністр Марк Рютте відвідають Україну 1−2 лютого.

Нагадаємо, військову допомогу Україні зголосилися надати Іспанія, що відправить свої військові кораблі у Чорне море, Чехія, що надасть Україні артилерійські снаряди. Крім того, США останнім часом надали найбільшу допомогу Україні.

До того ж, сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені до сусідніх з Україною країн Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як стримувальний фактор для РФ.

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