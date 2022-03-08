"Ситуація змінилася": Кулеба анонсував серйозні новини щодо членства України в Євросоюзі

Міністр зазначив, що тиждень тому Україна була до вступу в ЄС "приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер вступ — приблизно як з Києва до Вінниці".

Цього тижня в Євросоюзі з'являться важливі новини щодо заявки України на членство в ЄС.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує "Європейська правда".

За словами міністра, деякі країни не підтримували раніше вступ України до ЄС. Проте після російського вторгнення змінили свою позицію. Про які саме держави йдеться, очільник МЗС не уточнив.

"Ситуація змінилася. Я поки що не буду відповідати, які конкретно країни займають зараз скептичну позицію. Але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі — все ще ні. Але чекайте, на цьому тижні будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членство в Європейському Союзі", — сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що тиждень тому Україна була до вступу в ЄС "приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер вступ — приблизно як з Києва до Вінниці".

Нагадаємо, що 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 7 березня стало відомо, що ЄС почав процедуру розгляду заявки України.

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