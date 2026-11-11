Сіверщина і Галичина: Кулеба запропонував перекроїти адміністративну карту України

Області можуть відійти в минуле? Кулеба запропонував нову карту адміністративного поділу України / © Володимир Зеленський

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Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував змінити територіальний устрій держави.

Про це Кулеба сказав у своєму YouTube-каналі.

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На його думку, Україні потрібен такий територіальний устрій, який відповідатиме історичним закономірностям розвитку України. Кулеба закликає відмовитись від нинішнього устрою, який називає «успадкованим від Радянського Союзу».

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«Наприклад, має бути Волинь, має бути Галичина, має бути Запорожжя, має бути Слобожанщина, Сіверщина і так далі, і тому подібне. Має відбутися укрупнення територіальних одиниць. Тому що управління спрощується», — підсумував Кулеба.

Карта історико-етнографічних регіонів України. Фото osvitjanyk.dp.ua

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