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Сіверщина і Галичина: Кулеба запропонував перекроїти адміністративну карту України
Кулеба запропонував відмовитися від, на його думку, радянського територіального устрою.
Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував змінити територіальний устрій держави.
Про це Кулеба сказав у своєму YouTube-каналі.
На його думку, Україні потрібен такий територіальний устрій, який відповідатиме історичним закономірностям розвитку України. Кулеба закликає відмовитись від нинішнього устрою, який називає «успадкованим від Радянського Союзу».
«Наприклад, має бути Волинь, має бути Галичина, має бути Запорожжя, має бути Слобожанщина, Сіверщина і так далі, і тому подібне. Має відбутися укрупнення територіальних одиниць. Тому що управління спрощується», — підсумував Кулеба.
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