Сіярто звинуватив уряд Польщі у блокуванні "мирних зусиль Трампа"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив уряду Польщі в тому, що він нібито перешкоджає "мирним планам" президента США Дональда Трампа.

Про це угорський міністр написав на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, нібито прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр закордонних справ Радослав Сікорський "читають нам лекції про те, що відповідає інтересам Європи".

"Вони вважають, що це продовження війни, ми вважаємо, що це мир. Вони думають, що це вбивства і руйнування, ми думаємо, що це встановлення миру. І зараз є реальний шанс на мир: мирні зусилля Дональда Трампа можуть увінчатися успіхом. Шкода, що польський уряд разом з рештою Брюсселя намагається заблокувати мирні переговори", - висловився Сіярто.

Він наголосив, мовляв, "переважна більшість світу, на чолі зі Сполученими Штатами і включно з Угорщиною, хоче миру", а двадцять шість держав-членів Європейського Союзу, включно з Польщею, "проголосували в четвер за продовження війни".

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск оцінив "глибоке коригування" політики президента США Трампа щодо РФ. Тим часом незалежність і суверенітет України – в інтересах Варшави, а тому підтримка Києва повинна бути "частиною польського консенсусу".

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