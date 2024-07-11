Сіярто назвав політика, з яким можливий "шанс на мир в Україні"

Політик вважає, що РФ не становить загрози ні для Європи, ні для НАТО.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що "шанс на мир в Україні" з'явиться лише у разі перемоги Дональда Трампа на виборах в Сполучених Штатах Америки.

Про це угорський політик заявив в інтерв'ю Reuters під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Сіярто вважає, що Київ і Москва потребують "потужного зовнішнього впливу" для того, щоб розпочати переговори про мир. Здатен на це, каже очільник угорського МЗС, колишній президент США Дональд Трамп.

"Ми бачимо шанс на мир у разі перемоги президента Трампа. Ми бачимо шанс на хороші відносини між США та Угорщиною, якщо Дональд Трамп стане президентом", - наголосив Сіярто.

З його слів, Будапешт не бачить загрози для НАТО та Європи від агресорки Росії. Адже, наголошує Сіярто, Кремль нібито є "раціональним" і не наважиться на збройне протистояння із Заходом.

Не оминув увагою дипломат і "миротворчі вояжі" прем’єр-міністра Віктора Орбана. Сіярто заявив, що метою Угорщини є припинення війни шляхом "мирних переговорів" за участю Росії та України.

"Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоб змусити їх хоча б почати переговори. Хто має шанс на це в найближчому майбутньому? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть", - вважає він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про Путіна, Байдена і Трампа. З його слів, "фюрер" однаково ненавидітиме будь-якого президента США - незалежно від того, хто виграє вибори в листопаді.

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