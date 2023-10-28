Сіярто назвав умови, за яких Угорщина підтримає новий пакет санкцій проти Москви

Ба більше - Будапешт не вважає за необхідне продовжувати санкції.

Угорщина не погодить 12-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо обмеження будуть стосуватися газової, нафтової й атомної сфер промисловості

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю російському пропагандистському агентству.

"Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його ухвалення. Червона лінія для нас, очевидно, стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці", - наголосив очільник угорського МЗС.

За словами Сіярто, Будапешт не вважає за необхідне продовжувати санкційну політику проти Росії. Мовляв, це не дієво. Міністр зауважує, що "санкційна політика просто не працює".

"Санкції можуть вдарити по Росії і можуть завдати шкоди Росії, але вони, безперечно, завдають великої шкоди європейській економіці, європейським країнам. І якщо санкційна політика завдає більшої шкоди тим, хто її вводить, ніж тим, проти кого вона спрямована, то в чому сенс її продовжувати?", - зауважив Сіярто.

Угорщина, за словами посадовця, не бажає вносити до санкційного списку тих людей, хто "зробив щось хороше" для його країни.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на знайомого з перебігом обговорень дипломата повідомило, що Угорщина та Словаччина заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Йдеться про 50 мільярдів євро допомоги.

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