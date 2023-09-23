Сіярто поговорив з Лавровим і порадив іншим політикам "зробити те ж саме"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. Вони поговорили про двосторонню співпрацю та агресію РФ в Україні.

Про це повідомляє Index.

Сіярто сказав, що зустрівся з Лавровим, як це відбувалось на кожній сесії Генасамблеї ООН. Угорський міністр висловив думку, мовляв, іншим варто було б взяти собі це за приклад.

"Було б добре, якби інші західні політики зробили те ж саме. Тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані", - наголосив Сіярто.

З його слів, однією з головних тем переговорів із росіянином була війна в Україні.

"Наш колега Сергій Лавров також поінформував нас про те, що Росія готова до мирних переговорів. Очевидно, що багато деталей ще потребують уточнення. Я щиро сподіваюся, що в якийсь момент будуть створені обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і Росії, що вони повинні шукати рішення за столом переговорів якомога швидше", – заявив Сіярто.

Нагадаємо, раніше голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що США ведуть війну проти РФ. Так він відреагував на ймовірні наміри Вашингтона надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

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