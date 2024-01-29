Сіярто приїхав до Ужгорода: розпочалась зустріч з Кулебою та Єрмаком

Петер Сіярто проведе зустріч з Дмитром Кулебою та Андрієм Єрмаком.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 29 січня розпочали в Ужгороді переговори з метою нормалізації українсько-угорських відносин.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Почали важливий візит делегації Угорщини. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з командою. Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові", - написав Єрмак.
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