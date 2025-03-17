Сіярто заявив, що буде протистояти "войовничим пропозиціям" ЄС щодо допомоги Україні

Брюссель начебто зараз повністю ізольований від світової політики.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пообіцяв протистояти пропозиціям Брюсселя щодо підтримки України.

Про це він написав у Facebook перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

З його слів, Брюссель начебто зараз повністю ізольований від світової політики через те, що ліберальні "європейські політики постійно намагаються перешкодити успіху мирних переговорів".

Сіярто наголосив, що на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС для України готується мінімальний пакет фінансової підтримки на 20 млрд євро.

"Ми не дамо їм втягнути нас у це, ми не дозволимо фінансувати транспорт зброї в Україну за гроші угорських платників податків. Натомість ми підтримуємо мирні переговори", - заявив угорський міністр.

"Сьогодні ми їдемо до Брюсселя, щоб протистояти войовничим пропозиціям та сприяти успіху мирних переговорів", - заявив він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Євросоюз імперією, яка прагне колонізувати Україну.

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