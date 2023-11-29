Сіярто заявив, що Угорщина ніколи не надасть Україні зброю: чому

Угорщина не відправить зброю до Україну, бо "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

Таку заяву зробив угорський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, CNBC.

З його слів, Будапешт не постачатиме зброї, бо, мовляв, хоче миру в регіоні

також Сійярто додав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним у жовтні, для того, аби нібито "побачити, чи є можливості для миру в поточному конфлікті".

Незважаючи на членство в ЄС, Угорщина підтримує дружні стосунки з Москвою та систематично виступає проти європейських санкцій та зусиль щодо обмеження імпорту російської нафти та газу. Крім того, країна продовжує енергетичну співпрацю з Росією, заявляючи, що їй нібито «необхідно підтримувати енергопостачання та боротися з інфляцією.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявив, що "вступ України до ЄС принесе війну". Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією.

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