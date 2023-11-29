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Сіярто заявив, що Угорщина ніколи не надасть Україні зброю: чому

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Олена КапнікОлена Капнік
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Сіярто заявив, що Угорщина ніколи не надасть Україні зброю: чому

Петер Сіярто. / Фото: Associated Press

Нібито, країна вдається до такого кроку, бо хоче миру.

Угорщина не відправить зброю до Україну, бо "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

Таку заяву зробив угорський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, CNBC.

З його слів, Будапешт не постачатиме зброї, бо, мовляв, хоче миру в регіоні

також Сійярто додав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним у жовтні, для того, аби нібито "побачити, чи є можливості для миру в поточному конфлікті". 

Незважаючи на членство в ЄС, Угорщина підтримує дружні стосунки з Москвою та систематично виступає проти європейських санкцій та зусиль щодо обмеження імпорту російської нафти та газу. Крім того, країна продовжує енергетичну співпрацю з Росією, заявляючи, що їй нібито «необхідно підтримувати енергопостачання та боротися з інфляцією.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявив, що "вступ України до ЄС принесе війну". Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією.

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Дата публікації
Перегляди
1229
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