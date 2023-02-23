Сіярто зробив скандальну заяву про припинення війни в Україні: МЗС відреагувало на "формулу миру"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та диктатор РФ Володимир Путін мають поговорити один з одним, аби в Україні припинилася війна. В українському МЗС відреагували на заяви дипломата.

Про це повідомляє видання Magyar Hirlap.

За словами Сійрто, президенти США та Росії нібито "могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним". Мовляв, "якщо не буде негайного припинення вогню та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми".

Також угорський міністр заявив: заклики, що попереджають про небезпеку ядерної катастрофи, є доказом правильності аргументу Будапешта про те, що припинення вогню та мирні переговори в Україні необхідні якнайшвидше.

"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою. Було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", - заявив голови МЗС Угорщини.

У МЗС України прокоментували заяви Сіярто. За словами речника Олега Ніколенка, "угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії". Крім того, Угорщина перебуває не в тій позиції, "аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори".

"Якщо Петер Сійярто дійсно так піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли б дати кілька мудрих порад", - наголосив представник МЗС України.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини перебував у Мінську для мирних переговорів. За його словами, усі члени члени міжнародного співтовариства мають діяти спільно заради якнайшвидшого миру в Україні. У протилежному разі це може призвести до продовження або навіть ескалації війни.

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