Сіярто зробив скандальну заяву про припинення війни в Україні: МЗС відреагувало на "формулу миру"

За словами угорського політика, можливі переговори про Україну без України.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та диктатор РФ Володимир Путін мають поговорити один з одним, аби в Україні припинилася війна. В українському МЗС відреагували на заяви дипломата.
Про це повідомляє видання Magyar Hirlap.
За словами Сійрто, президенти США та Росії нібито "могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним". Мовляв, "якщо не буде негайного припинення вогню та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми".
Також угорський міністр заявив: заклики, що попереджають про небезпеку ядерної катастрофи, є доказом правильності аргументу Будапешта про те, що припинення вогню та мирні переговори в Україні необхідні якнайшвидше.
"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою. Було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", - заявив голови МЗС Угорщини.
У МЗС України прокоментували заяви Сіярто. За словами речника Олега Ніколенка, "угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії". Крім того, Угорщина перебуває не в тій позиції, "аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори".
"Якщо Петер Сійярто дійсно так піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли б дати кілька мудрих порад", - наголосив представник МЗС України.
Нагадаємо, голова МЗС Угорщини перебував у Мінську для мирних переговорів. За його словами, усі члени члени міжнародного співтовариства мають діяти спільно заради якнайшвидшого миру в Україні. У протилежному разі це може призвести до продовження або навіть ескалації війни.
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