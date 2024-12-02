Сіярто зустрівся з Лавровим і зробив заяву про мир

Угорський міністр переконаний, що війна в Україні не має розв’язання на полі бою.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто побував 2 грудня з візитом у Москві і заявив, що розв’язання війни в Україні потрібно шукати за столом переговорів.

Про це угорський міністр написав на своїй Facebook-сторінці.

Сіярто у Москві зустрівся із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, після чого зробив заяву про мир.

Також читайте Справжні перемовини з РФ нереальні: експосол США у Москві застеріг Захід від ілюзій

"Угорщина на боці миру. За останню тисячу днів остаточно доведено, що війна в Україні не має розв’язання на полі бою, тому розв’язання потрібно шукати за столом переговорів", – йдеться в заяві угорського міністра.

Він додав, розрив дипломатичних відносин робить неможливим "вирішення шляхом переговорів і, отже, припинення війни".

Сіярто також вказав, що Угорщина підтримує діалог між Україною та Росією, оскільки "лише так миротворча місія має шанси на успіх".

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський, держава прагне підійти до переговорного процесу з РФ із посиленою допомогою партнерів, зі зброєю та запрошенням до НАТО. За столом переговорів мають бути Росія, Україна, ЄС та Альянс.

Читайте також: