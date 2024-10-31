Сіярто звинуватив Урсулу фон дер Ляєн у "втягненні Європи у програшну війну"

Угорський політик накинувся на дипломатку зі звинуваченнями.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "втягла Європу у програшну війну".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Президентка Єврокомісії несе явну відповідальність за втягнення Європи у програшну війну, за зменшення ролі ЄС у світовій економіці і глобальній політиці", - цинічно висловився угорський міністр.
Він опублікував чергову хвилю звинувачень у бік очільниці Єврокомісії. За його словами, фон дер Ляєн за попередні п'ять років керівництва нібито завели ЄС у скрутне становище і зробили його "менш безпечним, менш конкурентним і менш політично вагомим", аніж перед початком її повноважень 2019-го.
Нагадаємо, раніше Петер Сіярто висловив занепокоєння через можливий вступ України до НАТО. Він заявив, що це може спровокувати Третю світову війну.
Читайте також:
- Зеленський розповів, як партнери його підставили
- В Кремлі цинічно описали "мирну ініціативу" Путіна щодо України
- Війська КНДР проти України: у Зеленського розповіли, як реагуватимуть Сеул і Київ