Сіярто звинуватив Урсулу фон дер Ляєн у "втягненні Європи у програшну війну"

Угорський політик накинувся на дипломатку зі звинуваченнями.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "втягла Європу у програшну війну".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Президентка Єврокомісії несе явну відповідальність за втягнення Європи у програшну війну, за зменшення ролі ЄС у світовій економіці і глобальній політиці", - цинічно висловився угорський міністр.

Він опублікував чергову хвилю звинувачень у бік очільниці Єврокомісії. За його словами, фон дер Ляєн за попередні п'ять років керівництва нібито завели ЄС у скрутне становище і зробили його "менш безпечним, менш конкурентним і менш політично вагомим", аніж перед початком її повноважень 2019-го.

Нагадаємо, раніше Петер Сіярто висловив занепокоєння через можливий вступ України до НАТО. Він заявив, що це може спровокувати Третю світову війну.

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