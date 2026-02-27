Сійярто заявив, що Україна вимагає «гроші та зброю» в обмін на ремонт «Дружби»: у МЗС відповіли

Петер Сійярто / © Associated Press

Міністерство закордонних справ України спростувало заяви глави МЗС Угорщини Петра Сійярто, який стверджував, що українські посадовці нібито вимагали зброю та гроші в обмін на відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує ЄП.

Міністр закордонних справ Угорщини опублікував у Facebook відео, де заявив, що українське дипвідомство нібито викликало угорського дипломата на розмову. За його словами, під час зустрічі українські посадовці дали зрозуміти, що в обмін на відновлення постачання нафти вони хочуть отримати зброю та гроші.

Сійярто уточнив, що мав на увазі, ймовірно, кредит для України на 90 млрд євро від ЄС, ухвалення якого блокує Будапешт.

«Вони визнали, що немає жодної фізичної чи технічної причини для того, щоб не відновлювати транспортування, є лише політичні причини. Вони також дали зрозуміти, що хочуть зброю та гроші в обмін на відновлення транспортування нафти до Угорщини», — заявив Сійярто.

Речник МЗС України підкреслив, що міністр поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини.

Через це угорського дипломата ще раз викликали на бесіду. На другій зустрічі йому довели неприпустимість перекручування змісту розмов.

«На зустрічах в МЗС з українського боку не було жодних сигналів про те, що „відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід Дружба заблоковано з політичних причин“. Предметом обговорення були заяви прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини», — пояснив Тихий.

За його словами, українська сторона також повідомила, що готова надати допомогу Угорщині для захисту її об’єктів.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розгорнув масштабну атаку на ініціативи Євросоюзу щодо підтримки України на тлі катастрофічного падіння власного рейтингу.

Ми раніше інформували, що партія угорського прем’єра Віктора Орбана продовжує втрачати популярність і відстає від опозиційної сили «Тиса» Петера Мадяра на 20%.