Сійярто знову накинувся на Україну через "Дружбу" та висунув вимоги

Петер Сійярто

Реклама

У понеділок Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід «Дружба».

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Угорський дипломат зазначив, що на завтрашньому засіданні Рада ЄС з питань закордонних справ планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Реклама

«Угорщина заблокує його. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом „Дружба“, ми не дозволимо ухвалювати важливі для Києва рішення», — сказав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, раніше Сійярто заявив, що Угорщина заблокувала кредит на суму 90 мільярдів євро для України, надання якого було узгоджене на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлена Єврокомісією 14 січня 2026 року.

За його словами, Будапешт блокує цей кредит ЄС, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба». Він вкотре звинуватив Україну в шантажі Угорщини, «зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами», які заплановані на 12 квітня.

У МЗС України повідомляли, що інформацію про наслідки російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» довели до урядів Угорщини і Словаччини. Зазначалося, що ремонтні роботи тривають. Також, як повідомили в МЗС, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.