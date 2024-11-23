Сійярто розлютився через санкції США проти російського "Газпромбанку"

Запроваджені Сполученими Штатами Америки санкції проти російського "Газпромбанку" ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Bloomberg.

За його словами, санкції проти цієї фінустанови є "атакою на наш суверенітет". Саме тому, наголосив Сіярто, Угорщина "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії".

"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту (газу. – Ред.)", - заявив очільник угорського МЗС.

Зауважимо, що Угорщина разом зі Словаччиною та Австрією є кількома країнами ЄС, які досі залежать від постачання російського газу. Для їхньої оплати використовується нині підсанкційний "Газпромбанк". Припинення нинішніх постачань газу з Росії до Європи може збільшити конкуренцію за глобальні постачання і призвести до зростання цін на блакитне паливо, що вдарить по європейських споживачах.

Як повідомлялося, Росія дасть Угорщині більше дешевого газу після блокування допомоги Україні. Усередині жовтня уряд Угорщини уклав новий контракт із російським “Газпромом” на довгострокові постачання газу за “конкурентоспроможною ціною”.

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