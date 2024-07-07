"Скабєєва кусає лікті": через що знову посварилися Ігнат та Безугла - подробиці

У Мережі розгорнувся новий скандал між колишнім речником Повітряних сил Юрієм Ігнатом та нардепкою Мар'яною Безуглою.

ТСН.ua пише про деталі інциденту.

З чого все почалося

28 червня росіяни атакували Дніпро ракетами. На жаль, було влучання у житловий будинок. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад тиждень, їх завершили 6 липня.

Внаслідок трагедії загинуло 3 людей, 12 - постраждало. Через цю ракетну атаку в публічному просторі виник скандал між нардепкою "Слуги народу" Мар’яною Безуглою та колишнім спікером Повітряних Сил Юрієм Ігнатом.

У своєму пості Мар’яна поскаржилася на те, що генерал-лейтенанта Юрія Содоля, командувача Об’єднаних сил, якого звинувачують у нехтуванні життями бійців ЗСУ, розміщенням на ключові посади "своїх людей", всупереч їхнім професійним якостям.

Безугла написала, що її публікацію щодо того, що Содоля швидко перевели в госпіталь, аби "списати за станом здоров’я", намагаються видати за наведення ракет.

Колишній речник Повітряних Сил відреагував на пост Безуглої і написав, що "публічно дати інсайд про точне місце перебування генералів… це нормально?!"

Варто сказати, що Мар'яна Безугла двічі писала про місцеперебування генералів Содоля та Галушкіна. Перший раз – 28 червня, тоді вона навіть опублікувала фото військового шпиталю у Дніпрі, де вони нібито перебувають. Тоді Безугла зазначила, що "командувач медичних сил генерал Казмірчук з дозволу Головнокомандувача ЗСУ Сирського влаштував генералів Содоля і Галушкіна до однієї палати у військовому госпіталі в Дніпрі, щоб швидко списати їх за станом здоров'я".

Однак на цьому перепалки між Безуглою та Ігнатом не закінчилися.

Напередодні Марʼяна Безугла розкритикувала керівництво Повітряних сил через удар по Миргороду.

Також Безугла стверджує, що Повітряні сили підроблюють статистику. Окупанти могли запустити пʼять "Шахедів", їх не збили, а ПС ЗСУ нібито пишуть про пуск 10 дронів, з яких 5 збито. Нардепка заявляє, що в ППО існує велика корупційна складова. За гроші нібито можна вписуватися в наряд, а за фактом бути відсутніми. Так само можна, за її словами, за гроші влаштуватися в підрозділи ППО, а "не мазаних" фахівців можуть переводити в піхоту.

"Загалом, ніхто ні разу не поніс покарання за рішення, за втрату техніки, за загибель людей. У гіршому випадку після внутрішніх розслідувань винуватця кудись переводили на рівнозначну посаду. Генерал Олещук на місці й піариться. При цьому він же саме ППО-шник за освітою, а не льотчик. Він керує льотчиками, але проблема ще глибша, в Повітряних силах льотчики безправні, вони не можуть приймати рішення і віддавати бойові розпорядження, ними керують ППО-шники і піхотинці. Зараз для окозамилювання створили ще одне вже згадане мною командування в командуванні, щоб льотчики притихли і не виносили наболіле назовні. А коли Герой України, пілот Karaya, відкрито написав, скільки ще авіація має втратити повітряних суден, щоб звернули увагу на важливість укриттів, його пост згодом загадково зник. Сподіваюсь, пілота не відправили в піхоту", — заявила Безугла.

Юрій Ігнат не втримався і висловився з приводу розмов про втрату українських літаків та систем Patriot через поганий захист та з приводу критики на адресу ПС Безуглою.

"Подібні речі нардеп не повинен робити публічно! Але усі ці таємниці, які криють масу проблем в українському оборонному секторі, "Безугла" в тій чи іншій мірі використовує в публічних дописах. Професійні політтехнологи, які ведуть офіційну сторінку Безуглої у Фейсбук, а тепер і у Телеграм, оперативно дискутують в коментарях, провокують і нагнітають, сіють хаос та зневіру, підривають довіру до керівництва Збройних Сил – армії, на якій нині болісно тримається державність", — написав Ігнат.

Він звинуватив депутатку, що всі дописи від її імені пише проросійський політтехнолог Володимир Грановський (автор карти розколу України). Також його обурило те, що депутатка постійно вказує свій WhatsUp з проханням надсилати їй інформацію про проблеми в ЗСУ.

Він зауважив, що інфраструктура аеродрому – це складна система, яку утримують сотні людей у боєздатному стані. Як показує практика, будь-яка ракета, чи то балістична, чи крилата, а також "Шахед" здатна пробивати ангари, але в найближчій перспективі збудувати повноцінні укриття на українських аеродромах не є можливим, через низку об’єктивних причин, а поки наявну техніку захищають з усіх сил — роззосереджують, маскують, використовують макети.

Також Юрій Ігнат торкнувся теми знищених на українських аеродромах літаків, про які заявили російські пропагандисти, і про що також написала депутатка Безугла. Він говорить, що ворожі БпЛА не лишаються непоміченими для українських сил, але впоратися ними для них складніше, ніж здається.

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"Мені гидко оте все, що пише "Безугла", сприймаю це як ніж в спину усій Армії. Нам вкрай потрібні системи РЕБ, дрони, макети, боєприпаси. Завтра я ініціюю процес збору на макети через відому спільноту. Макети дорогі, але іншого виходу немає. За результатами крайнього моніторингу ворожого інфорпростору, Мар’яна Безугла б’є всі рейтинги за популярністю та цитованістю у російських медіа. Кращої персони для дискредитації ЗСУ годі придумати! Скабєєва просто локті кусаєт от завісті", - додав Ігнат.

На момент написання новини командування Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС ЗСУ та Міноборони не реагували на критику і заяви народної депутатки.

Не так давно Юрій Ігнат потролив нардепку Мар'яну Безуглу у своїй нещодавній публікації. Він заявив, що вона "якимось диво" потрапила до нього у друзі, після чого видалив її через дискредитацію Валерія Залужного.

У відповідь депутатка написала, що, на її думку, речник Повітряних сил "вскрив кабінетну культуру всередині ЗСУ".

Під публікацією Юрія Ігната відбулася ціла словесна баталія між ним та нардепкою. Зокрема, Безугла відкинула звинувачення в дискредитації Залужного. Колишній речник Повітряних Сил заявив, що депутатка вже "дістала всіх", на що та у відповідь припустила, що Ігнат "змушений замовчувати проблеми у військах".

Мар'яна Безугла вийшла з фракції та партії "Слуги народу"

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