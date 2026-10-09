Скандал через день народження Путіна: Мерц розніс Шредера за зустріч з "фюрером"

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Уряд Німеччини різко розкритикував колишнього канцлера Герхарда Шредера, який взяв участь у святкуванні 74-річчя російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив заступник прессекретаря німецького уряду Штеффен Майєр, повідомляє Der Spiegel.

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За його словами, чинний канцлер ФРН Фрідріх Мерц був «глибоко обурений» цією зустріччю. Він наголошує, що саме «фюрер» Кремля несе відповідальність за війну в Україні, а його накази щодня призводять «до незліченних страждань, загибелі та поранень мирних жителів».

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На цьому тлі Мерц вважає «відверто аморальним» те, що Шредер вирішив відвідати день народження президента-диктатора країни-агресорки.

Нагадаємо, пресслужба Кремля повідомила, що Володимир Путін відсвяткував своє 74-річчя в компанії Герхарда Шредера. Російський диктатор нібито дізнався про приїзд колишнього канцлера Німеччини до Москви «з повідомлень ЗМІ». У Москві стверджують, що Путін запросив свого «старого друга» до себе додому, де вони разом відсвяткували день народження російського президента.

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