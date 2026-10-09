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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Скандал через день народження Путіна: Мерц розніс Шредера за зустріч з "фюрером"

Мерц вибухнув обуренням через дії ексканцлера і назвав їх «аморальними».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Уряд Німеччини різко розкритикував колишнього канцлера Герхарда Шредера, який взяв участь у святкуванні 74-річчя російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив заступник прессекретаря німецького уряду Штеффен Майєр, повідомляє Der Spiegel.

За його словами, чинний канцлер ФРН Фрідріх Мерц був «глибоко обурений» цією зустріччю. Він наголошує, що саме «фюрер» Кремля несе відповідальність за війну в Україні, а його накази щодня призводять «до незліченних страждань, загибелі та поранень мирних жителів».

На цьому тлі Мерц вважає «відверто аморальним» те, що Шредер вирішив відвідати день народження президента-диктатора країни-агресорки.

Нагадаємо, пресслужба Кремля повідомила, що Володимир Путін відсвяткував своє 74-річчя в компанії Герхарда Шредера. Російський диктатор нібито дізнався про приїзд колишнього канцлера Німеччини до Москви «з повідомлень ЗМІ». У Москві стверджують, що Путін запросив свого «старого друга» до себе додому, де вони разом відсвяткували день народження російського президента.

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