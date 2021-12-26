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Скандал через супутницю заступника міністра: що відомо про Христину Тишкун, чиї фото збурили Мережу

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Скандал через супутницю заступника міністра: що відомо про Христину Тишкун, чиї фото збурили Мережу

Фото Тишкун у відвертій сукні на офіційній зустрічі викликали шквал критики у соцмережах.

У п'ятницю, 24 грудня, мер Львова Андрій Садовий зустрівся із заступником міністра освіти Ігорем Гарбаруком. Ця зустріч могла б і нікого не зацікавити, якби не провокативні фото супутниці Гарбарука.

Про деталі скандалу пише ТСН.ua.

Чому виник скандал

Христині Тишкун 27 років, за освітою вона юристка. На зустрічі Гарбарука і Садового жінка позує у сукні з відвертим декольте і високим розрізом та прикрасою на шиї у вигляді хрестика.

© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж

На ще одному фото вона йде коридором у розкішній шубі.

© dailylviv.com
dailylviv.com

Жінка сама виклала світлини на сторінці в Instagram. Одним із перших звернув увагу на знімки шеф-редактор порталу "Освітня політика" Віктор Громовий.

"Які проблеми освіти та енергоефективності жваво обговорюють у славному місті Лева?! Правильно: хто ця дама з хрестиком і чому ті хлопаки мають такі кислі писки", – написав 25 грудня Громовий у Facebook. Зараз цей пост недоступний. 

"А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", – відповіла Христина Тишкун на зауваження критиків.

Після цього вона закрила свій Instagram для сторонніх.

Офіційні фото

Що цікаво, офіційний сайт Львівської міської ради опублікував світлини зустрічі без Христини Тишкун.

© Львівська міська рада
Львівська міська рада
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І якби не сама Христина, про її присутність на зустрічі у відвертому образі, можливо, ніхто б і не дізнався.

Хто така Христина Тишкун

Христина Олександрівна Тишкун закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, ставши магістром права. Зараз вона живе в Києві. Тишкун у ЗМІ називають помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

DailyLviv із посиланням на дані YouContrоl пише, що Тишкун – директорка компанії БК "Забудова", яка займається купівлею та продажем нерухомості. Депутатка Львівської обласної ради Парасковія Дворянин у коментарі виданню повідомила, що Тишкун відрекомендувалася як "помічниця заступника міністра освіти".

Відверті фото

До того як Христина Тишкун заблокувала свій Instagram, користувачі встигли скачати інші світлини з її сторінки у не менш відвертих образах.

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© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж

Є у соцмережах Тишкун і скромніші світлини.

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На одній з них Христина позує на тлі банера Міносвіти.

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Реакція соцмереж

Інцидент викликав бурхливу реакція користувачів соцмереж і став приводом для створення мемів.

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Відомий блогер зі Львова навіть створив новий логотип Міністерства освіти і науки України.

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"Ви або хрестик зніміть, або труси одягніть", – жартують у Мережі, натякаючи на модний аксесуар жінки.

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Реакція Гарбарука

Заступник міністра освіти поки не відреагував на інцидент. Та спочатку він опублікував на своїй сторінці у Facebook український переклад вірша Редьярда Кіплінга: "Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе кленуть".

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Згодом запис зник зі сторінки Гарбарука.

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