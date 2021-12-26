Скандал через супутницю заступника міністра: що відомо про Христину Тишкун, чиї фото збурили Мережу

Фото Тишкун у відвертій сукні на офіційній зустрічі викликали шквал критики у соцмережах.
У п'ятницю, 24 грудня, мер Львова Андрій Садовий зустрівся із заступником міністра освіти Ігорем Гарбаруком. Ця зустріч могла б і нікого не зацікавити, якби не провокативні фото супутниці Гарбарука.
Про деталі скандалу пише ТСН.ua.
Чому виник скандал
Христині Тишкун 27 років, за освітою вона юристка. На зустрічі Гарбарука і Садового жінка позує у сукні з відвертим декольте і високим розрізом та прикрасою на шиї у вигляді хрестика.
На ще одному фото вона йде коридором у розкішній шубі.
Жінка сама виклала світлини на сторінці в Instagram. Одним із перших звернув увагу на знімки шеф-редактор порталу "Освітня політика" Віктор Громовий.
"Які проблеми освіти та енергоефективності жваво обговорюють у славному місті Лева?! Правильно: хто ця дама з хрестиком і чому ті хлопаки мають такі кислі писки", – написав 25 грудня Громовий у Facebook. Зараз цей пост недоступний.
"А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", – відповіла Христина Тишкун на зауваження критиків.
Після цього вона закрила свій Instagram для сторонніх.
Офіційні фото
Що цікаво, офіційний сайт Львівської міської ради опублікував світлини зустрічі без Христини Тишкун.
І якби не сама Христина, про її присутність на зустрічі у відвертому образі, можливо, ніхто б і не дізнався.
Хто така Христина Тишкун
Христина Олександрівна Тишкун закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, ставши магістром права. Зараз вона живе в Києві. Тишкун у ЗМІ називають помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.
DailyLviv із посиланням на дані YouContrоl пише, що Тишкун – директорка компанії БК "Забудова", яка займається купівлею та продажем нерухомості. Депутатка Львівської обласної ради Парасковія Дворянин у коментарі виданню повідомила, що Тишкун відрекомендувалася як "помічниця заступника міністра освіти".
Відверті фото
До того як Христина Тишкун заблокувала свій Instagram, користувачі встигли скачати інші світлини з її сторінки у не менш відвертих образах.
Є у соцмережах Тишкун і скромніші світлини.
На одній з них Христина позує на тлі банера Міносвіти.
Реакція соцмереж
Інцидент викликав бурхливу реакція користувачів соцмереж і став приводом для створення мемів.
Відомий блогер зі Львова навіть створив новий логотип Міністерства освіти і науки України.
"Ви або хрестик зніміть, або труси одягніть", – жартують у Мережі, натякаючи на модний аксесуар жінки.
Реакція Гарбарука
Заступник міністра освіти поки не відреагував на інцидент. Та спочатку він опублікував на своїй сторінці у Facebook український переклад вірша Редьярда Кіплінга: "Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе кленуть".
Згодом запис зник зі сторінки Гарбарука.