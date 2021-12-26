Скандал через супутницю заступника міністра: що відомо про Христину Тишкун, чиї фото збурили Мережу

Скандал через супутницю заступника міністра: що відомо про Христину Тишкун, чиї фото збурили Мережу

Фото Тишкун у відвертій сукні на офіційній зустрічі викликали шквал критики у соцмережах.

У п'ятницю, 24 грудня, мер Львова Андрій Садовий зустрівся із заступником міністра освіти Ігорем Гарбаруком. Ця зустріч могла б і нікого не зацікавити, якби не провокативні фото супутниці Гарбарука.

Про деталі скандалу пише ТСН.ua.

Чому виник скандал

Христині Тишкун 27 років, за освітою вона юристка. На зустрічі Гарбарука і Садового жінка позує у сукні з відвертим декольте і високим розрізом та прикрасою на шиї у вигляді хрестика.

Фото з соціальних мереж

На ще одному фото вона йде коридором у розкішній шубі.

dailylviv.com

Жінка сама виклала світлини на сторінці в Instagram. Одним із перших звернув увагу на знімки шеф-редактор порталу "Освітня політика" Віктор Громовий.



"Які проблеми освіти та енергоефективності жваво обговорюють у славному місті Лева?! Правильно: хто ця дама з хрестиком і чому ті хлопаки мають такі кислі писки", – написав 25 грудня Громовий у Facebook. Зараз цей пост недоступний.

"А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", – відповіла Христина Тишкун на зауваження критиків.

Після цього вона закрила свій Instagram для сторонніх.

Офіційні фото

Що цікаво, офіційний сайт Львівської міської ради опублікував світлини зустрічі без Христини Тишкун.

Львівська міська рада

І якби не сама Христина, про її присутність на зустрічі у відвертому образі, можливо, ніхто б і не дізнався.

Хто така Христина Тишкун

Христина Олександрівна Тишкун закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, ставши магістром права. Зараз вона живе в Києві. Тишкун у ЗМІ називають помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

DailyLviv із посиланням на дані YouContrоl пише, що Тишкун – директорка компанії БК "Забудова", яка займається купівлею та продажем нерухомості. Депутатка Львівської обласної ради Парасковія Дворянин у коментарі виданню повідомила, що Тишкун відрекомендувалася як "помічниця заступника міністра освіти".

Відверті фото