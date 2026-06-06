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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Скандал через УПА набирає обертів: у Польщі зробили жорстку заяву після переговорів з Будановим

Після рішення Зеленського у Варшаві вибухнуло обурення — Буданов провів важливі переговори.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Прапор Польщі.

Прапор Польщі. / © gettyimages.com

Рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одній з військових частин звання «Героїв УПА» викликало хвилю обурення в Польщі та спровокувало переговори на високому рівні. Так, до Варшави прибув керівник ОП Кирило Буданов та зустрівся з міністром національної оборони з Владиславом Косиняк-Камишом.

Про це повідомило польське видання RMF24.

Після зустрічі з керівником офісу Зеленського польський політик заявив, що Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Косиняк-Камиш наголосив: «чітко окреслив» Буданову очікування Польщі щодо рішення назвати одну з військових частин на честь УПА.

«Коли йдеться про історію, ми повинні говорити одне одному правду, бо тільки так ми можемо будувати майбутнє. Пам’ять про жертв Волині не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати», — заявив лідер очільник Міноборони Польщі.

Зауважимо, що Буданов також провів зустріч з державним секретарем Польщі Марціном Босацьким. Посадовець наголосив, що рішення Зеленського викликало «біль та обурення в польському суспільстві». Він додав, що Польща підтримує Україну від початку війни, а взаємні відносини мають будуватися на «історичній правді, повазі до жертв та відкритому діалозі».

Скандал між Польщею і Україною

Президент Володимир Зеленський наприкінці травня видав указ, яким присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» найменування «імені Героїв УПА». Це викликало обурення у сусідній Польщі. У відповідь лідер поляків Кароль Навроцький заявив про позбавлення українського колеги Ордена Білого Орла, який Зеленський отримав у квітні 2023-го.

Водночас прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічні відносини з Варшавою та самостійно шукати вихід із конфліктної ситуації. З його слів, підтримка України з боку Польщі не повинна сприйматися як щось належне.

Окрім того, Владислав Косіняк-Камиш закликав Україну вшановувати сучасних військових, а не УПА. Він наголосив, мовляв, не розуміє, що частина українців сприймає УПА як символ боротьби проти Радянського Союзу і що в часи війни український народ «шукає символів мужності та непохитності».

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Дата публікації
Кількість переглядів
1234
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