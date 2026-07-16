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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1899
Час на прочитання
2 хв

Скандал через звільнення Федорова завів Раду у глухий кут: голосування на межі зриву

Призначення нового міністра оборони може зависнути, бо є ймовірність, що парламенту забракне голосів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Михайло Федоров.

Михайло Федоров. / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

У Верховній Раді завершилася погоджувальна рада. Втім, ситуація з голосуванням за нового міністра оборони Ігоря Клименка залишається невизначеною. Є ймовірність, що голосів може не вистачити.

Про це заявив депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, голосування за очільника Міноборони сьогодні можуть і не винести на розгляд. Водночас, зауважує парламентар, сам Ігор Клименко не поспішає із призначенням, оскільки є ризик, що необхідної кількості голосів у Раді може не вистачити.

«Невідомо, чи сьогодні будуть розглядати призначення міністра оборони. Це питання поки що залишається відкритим», — наголосив Гончаренко.

Раді не вистачає голосів

Журналіст Євген Плінський також наголошує, що у парламенті поки не набрали необхідної кількості голосів для призначення Ігоря Клименка на посаду. Водночас, акцентує він, до самого кандидата у депутатів претензій немає.

«Просто нардепи не готові йти всупереч суспільству, яке вибухнуло підтримкою Михайла Федорова.Вони чудово розуміють, що медійна хвиля за збереження Федорова на посаді є абсолютно щирою та очікуваною. Занадто зрозумілі всім причини його відставки щоб тихо промовчати», — наголосив він.

Позиція народних депутатів щодо призначення Ігоря Клименка ще може змінитися. За словами Плінського, на рішення впливатимуть кілька факторів: масштаб суспільного невдоволення, позиція керівників фракцій і груп у парламенті, а також реакція Офісу президента на хвилю критики.

Про проблеми з голосами повідомляє і нардеп Ярослав Железняк. З його слів, навколо ситуації зараз шириться безліч різних версій розвитку подій. Втім, частина з них має дуже «нереалістичний вигляд», а тому може бути лише спробою заплутати ситуацію.

«Коротко: станом на зараз ніхто не знає як воно буде. Рішення буде ухвалене ближче до вечора, і то не факт», — наголосив депутат.

Нагадаємо, напередодні увечері Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони. Він написав прощальний допис, у якому заявив, що для нього було великою честю «служити українському народу на посаді міністра оборони».

Зауважимо, відставка Михайла Федорова викликала протести по всій Україні. У Києві акція, на якій зібралися сотні людей, відбувається біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Сьогодні мітинги також розпочалися в інших містах. Зокрема, у Львові, Одесі, Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах тощо.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1899
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