Скандал Емеральд з ексчоловіком: Ляшко вперше прокоментував заяви про свого охоронця

Колишній нардеп Олег Ляшко вперше відреагував на заяви української захисниці Євгенії Емеральд про домашнє насильство її ексчоловіка Євгена Стипанюка, який є охоронцем політика.

Про це свідчить допис Ляшка на його Instagram-сторінці.

Екснардеп зробив заяву про "брехливі і замовні звинувачення", очевидно, маючи на увазі заклик Емеральд відреагувати на її заяви про насильство з боку Стипанюка.

"На фронті я добре зрозумів одне: життя занадто коротке. Тому не витрачаю свій час, щоб коментувати або спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все по своїх місцях і кожному дасть оцінку", – написав Ляшко.

Він додав, що немає нічого важливішого за перемогу України, а "все інше – дрібниці, які не варті уваги".

Допис Олега Ляшка / Скриншот

Реакція Емеральд на заяву Ляшка

На допис Ляшка відреагувала Емеральд. Вона написала в Мережі, що особисто просила політика відреагувати на поведінку його охоронця, проте відповіді так і не отримала.

"Олег Ляшко, як завжди, у своєму репертуарі "чесного турбопатріота" і "захисника". Правда, коли я зверталася до нього, щоб він вплинув на свого охоронця Євгена Стипанюка, який погрожував мені, то відповіді не отримала..." – йдеться в повідомленні Євгенії.

Вона додала, що досі не відомо, в якому підрозділі служить Ляшко, і чи взагалі служить та доїхав до фронту.

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Нагадаємо, напередодні Емеральд повідомила, що на неї та її охоронця було здійснено замах на вбивство.

Зауважимо, Міноборони України розпочало службове розслідування проти Стипанюка: його підозрюють у незаконній діяльності.

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