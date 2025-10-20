Скандал із деклараціями: НАБУ викрило голову облради та нардепку — про кого йдеться

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття голови обласної ради та народної депутатки у недостовірному декларуванні майна.

За даними слідства, у своїх щорічних деклараціях за 2021–2023 роки посадовці не вказали майна на суму понад 8 мільйонів гривень.

Крім того, як повідомили у НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму близько 5 мільйонів гривень для подальшого стягнення цих коштів на користь держави.

Слідчі встановили, що у 2021–2024 роках голова облради та його дружина-нардепка придбали майна майже на 5 мільйонів гривень без підтверджених джерел доходу.

Серед активів, що викликали підозру, — внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 2021 і 2024 років випуску.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, йдеться про "слугу народу" Юлію Діденко та її дружину - голову Одеської облради Григорія Діденка (також "слуга народу").

