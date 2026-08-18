Скандал із дипломом Пишного вийшов у Європу: іспанське ЗМІ поставило питання Зеленському через $54 млрд допомоги

Реклама

Про це йдеться у матеріалі Periodista Digital, опублікованому під заголовком: «Фальшивий університетський диплом керівника Національного банку України? Скандал доходить до Зеленського на тлі $54 млрд допомоги».

Видання наголошує, що йдеться вже не про анонімні чутки чи дописи у соціальних мережах. Після рішення Шевченківського районного суду Києва ДБР має перевірити, чи використовував Пишний підроблені документи для здобуття освіти за спеціальністю «Банківська справа».

Реклама

Підставою стали матеріали кримінальної справи 2007 року щодо посадовців Сумської філії «Університету сучасних знань». У судових документах йдеться про оформлення академічних довідок та інших документів на осіб, які насправді не навчалися у закладі. Економіст Борис Кушнірук стверджує, що за сукупністю дат і реквізитів ідентифікував серед одержувачів таких документів Андрія Пишного.

Реклама

За його версією, ці документи могли дозволити Пишному одразу вступити на четвертий курс Української академії банківської справи, де у 2005 році він отримав диплом спеціаліста. Саме наявність профільної економічної або фінансової освіти є однією із законодавчих вимог до голови НБУ.

Periodista Digital окремо запитує, хто і як перевіряв документи Пишного перед його призначенням: СБУ, Офіс президента чи Верховна Рада. У жовтні 2022 року кандидатуру Пишного запропонував Зеленський, після чого за неї проголосували 290 народних депутатів.

Іспанські журналісти пов’язують цю історію з масштабами міжнародної підтримки України. За оцінкою НБУ, пряма бюджетна допомога партнерів у 2026 році може становити близько $54 млрд. Автори наголошують: ці кошти не перебувають в особистому розпорядженні голови Нацбанку, однак репутація керівника регулятора безпосередньо впливає на довіру донорів до української фінансової системи.

Додаткової гостроти ситуації надала публікація Bloomberg про дедалі більше невдоволення Зеленського роботою Пишного. За даними агентства, президента не влаштовують надто жорстка монетарна політика НБУ, недостатня підтримка воєнної економіки та політична публічність керівника регулятора.

Реклама

Як зазначає Periodista Digital, влада вже не може відмахнутися від цієї історії як від інформаційної атаки.

Видання закликало Пишного оприлюднити оригінали документів, академічну справу та погодитися на незалежну експертизу. Зеленському ж, на думку авторів, доведеться обирати між захистом репутації незалежної державної інституції та захистом конкретного посадовця.

«Кожен новий день без вичерпних відповідей перестає бути технічною паузою і стає політичним рішенням», — підсумовує іспанське видання.

Новини партнерів