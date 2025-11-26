Скандал із "плівками Віткоффа": усе про "коучинг" для Кремля щодо Трампа та мирного плану

Стів Віткофф, Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв / © ТСН

Реклама

Видання Bloomberg напередодні оприлюднило стенограму телефонної розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та помічником президента Росії з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, яка стосувалася підготовки американського мирного плану. Зміст розмови розкриває деталі роботи над документом для припинення війни в Україні. Bloomberg додатково оприлюднило стенограму розмови Ушакова з представником президента РФ, переговірником з американською адміністрацією Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорили шляхи «проштовхування» до адміністрації США російської версії «мирного плану».

Усе про «злиті» телефонні розмови Віткоффа з Ушаковим та Ушакова з Дмитрієвим читайте на ТСН.ua.

За даними джерел Вloomberg, телефонна розмова Віткоффа з Ушаковим відбулася 14 жовтня, одразу після укладення між Ізраїлем та угрупованням «Хамас» угоди про мир у Газі.

Реклама

Згідно з текстом розмови, американський посадовець пропонував російському спільну роботу над планом припинення вогню в Україні та радив, аби президент РФ Володимир Путін порушив це питання під час розмови з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, Віткофф пропонував, щоби Путін зателефонував Трампу перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня та привітав очільника Білого дому з угодою в Газі.

Розмова Віткофф з Ушаковим передувала майбутньому мирному плану з 28 пунктів, який США запропонували Україні як основу для переговорів про закінчення війни.

Після цього Путін і Трамп провели двогодинну розмову, яку обидва назвали продуктивною. Російський диктатор справді привітав американського лідера з досягненням угоди щодо перемир’я в Газі та нахвалював його зусилля як «президента миру» — так само як радив Ушакову Віткофф.

Стенограма розмови Віткоффа з Ушаковим

Повний переклад стенограми телефонної розмови Віткоффа з Ушаковим:

Реклама

Віткофф: Привіт, Юрію.

Ушаков: Так, Стіве, привіт, як справи?

Віткофф: Все добре, Юрію. Як твої?

Ушаков: Все гаразд. Вітаю, мій друже. (Йдеться про підписання угоди про припинення вогню в Газі та візит Трампа до Ізраїлю і Єгипту 13 жовтня — ред.).

Реклама

Віткофф: Дякую.

Ушаков: Ви зробили чудову роботу. Просто чудову роботу. Дякую тобі. Дякую, дякую.

Віткофф: Дякую, Юрію, і дякую за твою підтримку. Я знаю, що ваша країна підтримала це (угоду щодо Гази — ред.), і я тобі вдячний.

Ушаков: Так, так, так. Так. Ти знаєш, що саме тому ми і призупиняємо організацію першого російсько-арабського саміту (запланованого на 15 жовтня 2025 року в Москві, який був перенесений на першу половину 2026 року — ред.).

Реклама

Віткофф: Так.

Ушаков: Так, бо ми вважаємо, що в тому регіоні ви робите справжню роботу.

Віткофф: Але слухай. Я тобі дещо скажу. Я думаю… я думаю, що якщо нам вдасться вирішити всю цю справу з Росією — Україною, усі стрибатимуть від радості.

Ушаков: Так, так, так. Так, тобі потрібно вирішити лише одну проблему [сміється].

Реклама

Віткофф: Що?

Ушаков: Російсько-українську війну.

Віткофф: Я знаю! То як нам це вирішити?

Ушаков: Мій друже, я просто хочу твоєї поради. Як думаєш, чи буде корисним, якщо наші боси (Трамп і Путін — ред.) проведуть телефонну розмову?

Реклама

Віткофф: Так, думаю так.

Ушаков: Отже, думаєш — так. А коли, на твою думку, це було б можливо?

Віткофф: Я думаю, як тільки ви запропонуєте, мій буде готовий це зробити.

Ушаков: Добре, добре.

Реклама

Віткофф: Юрію, Юрію, я б ось що зробив. Моя рекомендація.

Ушаков: Так, звісно, будь ласка.

Віткофф: Я б зробив цей дзвінок і просто ще раз підкреслив би, що ви вітаєте президента (Трампа) з цим досягненням (угодою щодо Гази), що ви її підтримали, ви підтримали її. Що ви поважаєте його (Трампа) як людину миру, і що ви просто… що ви дуже раді бачити, що це сталося. Ось що я б сказав. Я думаю, з огляду на це, дзвінок був би дійсно хорошим.

Тому що… давай я скажу те, що сказав президенту (Трампу). Я сказав президенту, що ви — що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моє переконання. Я сказав президенту, що вірю в це. І я вважаю, що — питання полягає в тому, що ми маємо дві країни, яким важко досягти компромісу, і якщо нам це вдасться, ми матимемо мирну угоду. Я навіть думаю, що, можливо, ми викладемо, умовно, 20-пунктну мирну пропозицію, як ми зробили це щодо Гази. Ми склали «план Трампа» з 20 пунктів, який складався з 20 пунктів задля миру, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те саме з вами. На мою думку…

Реклама

Ушаков: Добре, добре, мій друже. Я думаю, що саме це питання наші лідери і могли б обговорити. Слухай, Стіве, я згоден з тобою, що він (Путін) привітає (Трампа), він скаже, що пан Трамп справжній миролюбець, і так далі. Це він скаже.

Віткофф: Але ось що, на мою думку, було б чудово.

Ушаков: Так, так.

Віткофф: А що, якби, якби… послухай мене…

Реклама

Ушаков: Я обговорю це зі своїм босом, а тоді повернуся до тебе. Добре?

Віткофф: Так, бо послухай, що я кажу. Я просто хочу, щоб ти сказав… можливо, просто сказав президенту Путіну — бо ти знаєш, що я маю найглибшу повагу до президента Путіна…

Ушаков: Так-так.

Віткофф: Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєте, Стів та Юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний мирний план — і це могло б бути те, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з місця. Ми відкриті для таких речей — вивчити, що потрібно для укладення мирної угоди. Між нами кажучи, я знаю, що треба для укладення мирної угоди: Донбас і, можливо, якийсь обмін територіями. Але я кажу — замість того, щоб говорити отак, краще говорімо більш обнадійливо, оскільки я думаю, що нам вдасться досягти угоди. І я думаю, Юрію, президент (Трамп) надасть мені чимало простору та свободи дій, щоб досягти угоди.

Реклама

Ушаков: Розумію…

Віткофф: Тож якщо ми зможемо створити таку можливість, щоб опісля я поговорив з Юрієм, і в нас була б розмова, я думаю, це могло б призвести до дечого значного.

Ушаков: Ок, це звучить добре. Звучить добре.

Віткофф: І ще дещо: у п’ятницю (17 жовтня, на третій день після розмови Віткоффа з Ушаковим — ред.)Зеленський приїде до Білого дому.

Реклама

Ушаков: Знаю про це. [підсміюється]

Віткофф: Я піду на цю зустріч, бо вони (ймовірно, Білий дім) хочуть, щоб я там був. Але я думаю, що якщо це можливо, варто провести телефонну розмову з твоїм босом до цієї зустрічі в п’ятницю (Трампа із Зеленським у Білому домі).

Ушаков: Тобто до — до, так?

Віткофф: Саме так.

Реклама

Ушаков: Добре-добре. Я зрозумів твої поради. Тож я обговорю це зі своїм босом, а потім повернуся до тебе, добре?

Віткофф: Добре, Юрію, скоро почуємося.

Ушаков: Чудово, чудово. Щиро дякую. Дякую тобі.

Віткофф: Бувай-бувай.

Реклама

Ушаков: Бувай.

Розмова Ушакова з Дмитрієвим

Агентство Bloomberg додатково опублікувало стенограму розмови Ушакова з Дмитрієвим 29 жовтня. Посадовці обговорили російську стратегію просування «мирного плану» Москви. Ушаков наполягав на тому, щоб у своїх пропозиціях для адміністрації Трампа щодо шляхів завершення війни в Україні росіяни вимагали «максимуму».

Своєю чергою Дмитрієв озвучив ідею запропонувати американцям план «неформально», а далі «вони хай роблять як свою [пропозицію]». Фактично це підтверджує попередні припущення західних ЗМІ, що в основі 28-пунктного мирного плану США лежали сформульовані Росією вимоги.

Водночас Ушаков поскаржився Дмитрієву, що США можуть «переінакшити план».

Реклама

Нижче подано стенограму телефонної розмови між Ушаковим та Дмитрієвим.

Ушаков: Але…

Дмитрієв: Юрію Вікторовичу.

Ушаков: Так, Кириле Олександровичу. Ну, я там усе відправив. Завтра будемо говорити там.

Реклама

Дмитрієв: Ну чудово, чудово. Так, так, так. Я полетів до Саудівської Аравії, але мені здається, це дуже важливо, так, бо це дуже хороший крок уперед.

Ушаков: Ну, нам потрібно зробити по максимуму, ти думаєш? Як вважаєш? А так, що передавати?

Дмитрієв: Ні, дивіться. Мені здається, цей документ — ми просто оформимо його як нашу позицію, і я неформально передам, що все це неофіційно. А вони нехай роблять під своїм іменем. Хоча я думаю, що вони нашу версію повністю не візьмуть, але принаймні максимально до неї наблизяться.

Ушаков: Ну от у тому й річ, що вони можуть не взяти, але скажуть, що це з нами погоджено. Ось цього я й боюся.

Реклама

Дмитрієв: Ні, ні, ні. Це точно — я прямо разом із вами, як ви скажете слово в слово, — так і передам.

Ушаков: Вони можуть потім перекрутити — і все. Є така небезпека. Є. Ну добре, нічого. Подивимось.

Дмитрієв: Так, мені здається, просто так… І потім ви теж можете зі Стівом поговорити щодо цього документа. Тобто ми все зробимо акуратно.

Ушаков: (нерозбірливо).

Реклама

Дмитрієв: Дуже вам дякую, Юрію Вікторовичу. Дуже вам дякую. Дякую. До побачення.

Реакція Трампа на розмову Віткоффа з Ушаковим

Коментуючи стенограму розмови Віткоффа з Ушаковим від Bloomberg, Трамп сказав, що у таких діях якого представника немає нічого незвичайного.

«Тому що йому (Віткоффу –ред.) потрібно „продати“ це Україні. Йому потрібно „продати“ Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: «Дивіться, вони хочуть ось цього». Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому», — пояснив президент США.

Трамп зізнався, що не чув сам аудіозапис, але не бачить у ньому нічого такого, що виходить за межі переговорної практики.

Реклама

«Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він (Віткофф — ред.) говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати», — висловився американський лідер.

Дональд Трамп / © Associated Press

Коментарі Ушакова та Дмитрієва

Ушаков так прокоментував стенограму своїх телефонних розмов з Віткоффом і Дмитрієвим:

«Я з Віткоффом часто розмовляю, але зміст не коментую. А Дмитрієв… можу з будь-якою людиною говорити по телефону. Чому це когось цікавіть?»

Помічник Путіна вважає, що публікацією цих розмов хтось намагається завадити «поліпшенню відносин» між Росією та США. За його словами, ці відносини «зараз вибудовуються важко, зокрема ось такого роду контактами».

Реклама

«Я з Віткоффом доволі часто розмовляю, але щодо суті розмов, то вони мають закритий характер, не коментуватиму їх. Та ніхто не повинен коментувати… Хтось зливає, хтось прослуховує. Але не ми», — сказав Ушаков.

Своєю чергою Дмитрієв назвав фейком публікацію Bloomberg про те, що Віткофф консультував росіян, як краще представити президенту Трампу мирний план щодо України. Представник російського диктатора заявив, що «підбурювачі війни» намагаються зірвати мирний процес, публікуючи подібні матеріали.

«Що ближче ми до миру, то більш відчайдушними стають підбурювачі війни», — висловився Дмитрієв.

Скандал у західних ЗМІ через «плівки Віткоффа»

Видання The Telegraph написало, що витік телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим викрив незграбні спроби американця «тренувати» Кремль, як поводитися з Трампом. Незважаючи на попередній успіх спецпредставника президента США у Газі, його недостатня дипломатична підготовка стала очевидною.

Реклама

У публікації зазначається, що Віткофф не лише радив Ушакову «підсилити компліменти» Трампу, але й натякав, що Росія «завжди хотіла мирної угоди». Американський посадовець пропонував, аби Путін поговорив з Трампом перед зустріччю із Зеленським, що могло вплинути на рішення щодо допомоги Україні (постачання ракет Tomahawk).

На думку журналістів, це ставить під сумнів об’єктивність Віткоффа та демонструє його «небезпечну близькість до Москви», не усвідомлюючи масштабу загрози. Витік також вказує на готовність Росії використовувати ситуацію для маніпуляцій. The Telegraph наголошує, що нестандартний стиль Віткоффа вичерпує свій потенціал.

Своєю черговою Sky News пише, що «мирний план Трампа» мав явні російські сліди, і це пояснюється скандальними контактами Віткоффа з Ушаковим. Спецпредставник Трампа не лише передавав інформаціюпомічнику Путіна, а й радив, як взаємодіяти з президентом США. Спільно з представниками РФ Віткофф підготував спірну мирну ініціативу, після чого Вашингтон почав тиснути на Київ щодо її прийняття.

Автор статті вважає, що посланець Трампа має вигляд «корисного ідіота», а його дії посилюють загрозу Москви для України та Західної Європи. Попри масштабний скандал, Трамп знову відправляє Віткоффа до Москви для переговорів. Київ сприймає подальшу участь Віткоффа як тривожний сигнал щодо пріоритетів Трампа. Автор вважає, що в інші часи Віткоффа б звільнили за скомпрометованість.