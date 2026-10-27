Скандал із повіями у Grand Hotel: що відомо про судову справу президента Навроцького

Кароль Навроцький.

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У Польщі відбулося чергове судове засідання у справі президента Кароля Навроцького проти видавця видання Onet. Позов стосується статті «Кароль Навроцький і таємниці Grand Hotel» 2026-го, у якій йшлося про ймовірну причетність нині вже польського лідера до скандальної діяльності в готелі.

Про це повідомило видання Onet.

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У статті йшлося про те, Навроцький, який у минулому працював охоронцем у Grand Hotel у Сопоті, нібито був причетний до «організації зустрічей гостей із повіями». Як стверджує видання, про це розповіли його колишні колеги з охорони готелю. Сам Навроцький заперечує звинувачення.

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Під час слухання в Окружному суді Варшави допитали Лукаша Франчака — ексколегу Навроцького, який працював з ним в охороні сопотського Grand Hotel. Свідок підтвердив, що в готелі були повії.

Скандальна стаття про Навроцького та повій

Історія набула розголосу після публікації Onet від 26 травня 2025-го, під час виборчої кампанії. Журналісти стверджували, що Навроцький, який у середині 2000-х працював охоронцем у Grand Hotel, нібито брав участь в організації зустрічей гостей із повіями. Президент відкинув звинувачення, назвавши їх брехнею, та подав позов проти видавця, вимагаючи вибачень і компенсації.

Судовий процес розпочався у вересні 2026-го, а 27 жовтня слухання вперше відбулися у відкритому режимі.

У межах розгляду справи адвокати Навроцького викликали свідком Лукаша Франчака, який у той самий період також працював у готелі від червня 2006-го до липня або серпня 2007-го у складі зовнішньої охоронної компанії. Водночас чинний президент залишався працювати в готелі довше.

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Під час допиту Франчак заявив, що не знав про існування організованої мережі. Втім, підтвердив, що в готелі були повії, однак їхня діяльність, за його словами, відбувалася непомітно.

На запитання, як повії могли потрапляти до Grand Hotel, свідок відповів, що вони, якщо й приходили, то разом із гостями закладу. За його словами, охоронці, яким на той час було близько 20 років, не з’ясовували, хто саме відвідував готель. Він наголосив, що головним завданням охорони було гарантувати безпеку гостей і створювати для них комфортні умови перебування.

Свідок також розповів, що перед публікацією статті з ним зв’язувався журналіст Onet, однак Франчак вирішив не коментувати цю тему.

Раніше суд також допитав журналіста Gazeta Wyborcza Пйотра Глуховського. Він заявив, що отримав від інформатора відомості про ймовірну причетність Навроцького до організації зустрічей гостей Grand Hotel із жінками. Глуховський відмовився називати джерело інформації, але уточнив, що інформатор працював разом із Навроцьким у готелі.

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У справі також фігурують свідчення колишньої працівниці Grand Hotel Наташі Гельдон. Вона розповіла, що бачила, як Навроцький привів до готелю жінку та чоловіка, а згодом сам піднявся з жінкою ліфтом.

Навроцький має з’явитися на засідання

Водночас Варшавський районний суд вирішив перенести наступне слухання у справі на 18 січня 2027 року. Тоді Кароль Навроцький має дати свідчення як сторона судового процесу. Засідання планують провести у гібридному форматі.

Суддя Александра Оржеховська зобов’язала президента Польщі особисто взяти участь у січневому засіданні — прийти до суду або долучитися дистанційно. У разі неявки без поважної причини суд може відмовитися від розгляду його свідчень як доказу.

Нагадаємо, раніше у Польщі спалахнув скандал через мем про Навроцького зі Шреком. Скандал розгорівся навколо депутата Радомщанського повіту від Польської селянської партії Войцеха Слюсарчика. У серпні 2025-го після інавгурації Навроцького він опублікував у Мережі згенероване штучним інтелектом зображення першої леді Марти Навроцької в образі принцеси. На картинці був напис «Перша леді Польщі», а сам політик супроводив публікацію провокаційним запитанням: «А де Шрек?».

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