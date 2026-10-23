Скандал із роком УПА на Львівщині: Туск розкрив, як Зеленський відреагував на рішення облради

Туск заявив про сигнал від Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме кроків Львівської облради щодо оголошення 2027 року «роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича». Польща отримала відповідний сигнал.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск у межах візиту до Індії, передає Укрінформ.

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«Я отримав сигнал від Зеленського, що якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він у жоден спосіб цього не підтримуватиме. Він був дуже незадоволений тим, що сталося», - зазначив він.

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Польський прем'єр сказав, що доклав значних зусиль для врегулювання «кризи з орденами» і щоб пояснити, чому такого роду рішення шкодять інтересам України та потребують осмислення з огляду на драматичну спільну історію двох народів.

Туск визнав складність і неоднозначність історії обох країн, підкресливши при цьому, що українці «не можуть шукати жодних виправдань» щодо Волинської трагедії і Шухевича.

«Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно - і в нашій історії, і в їхній. Але геноциду не можна виправдовувати у жоден спосіб. Україна матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції (до ЄС - ред.), якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання - ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо»,- підкреслив політик.

Польський прем’єр додав, що довгі години присвятив тому, щоб пояснити Зеленському польську точку зору з цього питання. У нього склалося враження, що президент України її зрозумів.

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«Мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно»,- вважає Туск.

Чому Львівську облраду критикують через «Рік УПА»

20 жовтня Львівська облрада ухвалила рішення про оголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Це не на жарт розлютило Варшаву. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та прем’єр-міністр Дональд Туск публічно заявили, що подібні кроки завдають шкоди двостороннім відносинам.

Згодом Міністерство закордонних справ України назвало це рішення «контрпродуктивним». У відомстві підкреслили, що воно було ухвалене на регіональному рівні без жодних консультацій із дипломатами.

Джерела ТСН.ua розповіли, що пакет зі зброєю для України зараз поставлений на паузу. Адже рішення Львівської облради проголосити 2027 рік роком УПА та Романа Шухевича розлютило польських посадовців.

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Однак пізніше Міністерство оборони Польщі спростувало інформацію про призупинення військової допомоги Україні через скандал навколо рішення Львівської обласної ради.

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