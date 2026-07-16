Скандал із Сирським довів Федорова до відставки: що насправді сталося між міністром та головкомом, усі деталі

Михайло Федоров / © Getty Images

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Після появи напруги між Олександром Сирським та Михайлом Федоровим, яка все частіше почала проявлятись на засіданнях Ставки, Володимир Зеленський неодноразово намагався налагодити між ними контакт, утім — безрезультатно.

Напередодні інсайдери повідомляли, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ щодо підходів до ведення війни.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про конфлікт та основні заяви.

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З чого все почалося

Призначений на посаду міністра оборони в січні, Михайло Федоров, відомий раніше реформами в Мінцифри, розпочав діяльність із жорстких перевірок. Як пише видання The Economist, посилаючись на власні джерела, його перші пів року роботи відзначилися аудитом відомства та бригад, який виявив неефективні витрати на суму понад 300 мільярдів гривень (6,6 мільярда доларів).

Частину оборонних закупівель перевели на відкриті тендери, що дало змогу знизити вартість 155-мм снарядів на 16%.

Водночас реформаторські підходи міністра викликали опір з боку традиційного військового керівництва. Особливо помітними стали розбіжності з головнокомандувачем Олександром Сирським. За інформацією джерел The Economist, міністр намагався домогтися відставки головкома, проте не отримав згоди президента.

Про що говорили на Банковій 15 липня

Увечері, 15 липня, на Банковій було людно: «Слуги народу» прийшли до президента обговорити майбутні кадрові ротації в уряді.

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Видання «РБК-Україна» з посиланням на джерело у фракції «Слуга народу» пише, що під час зустрічі з народними депутатами президент пояснив причини кадрових змін у Міністерстві оборони. Однією з головних підстав нібито стали різні погляди Михайла Федорова та Сирського на забезпечення війська та ведення бойових дій.

Джерело стверджує, що глава держави був незадоволений тим, що Міністерство оборони ухвалювало окремі рішення щодо закупівель без урахування позиції Генерального штабу та військового командування. За його словами, це стосувалося, зокрема, закупівлі артилерійських боєприпасів.

Окрім цього, за інформацією співрозмовника, Володимир Зеленський розраховує, що у разі призначення Ігоря Клименка новим міністром оборони вдасться покращити організацію мобілізаційної роботи.

Президент також запевнив, що Михайло Федоров залишиться у його команді, пишуть ЗМІ. Водночас Михайло Федоров, який раніше розглядався як один із головних претендентів на цю посаду, за словами президента, не очолить оборонне відомство.

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Федоров підтвердив, що у нього є конфлікт з Сирським

Ексміністр оборони Михайло Федоров під час брифінгу заявив, що пропонував президенту Зеленському замінити головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського та очільника штабу Андрія Гнатова, «якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами».

Федоров уточнив, що президент прямо йому сказав, що не планує змінювати Олександра Сирського.

«Я з цим рішення погодився і сказав: „Значить, я буду вчитися працювати із ним“, бо наш клієнт український народ і доводиться працювати», — сказав міністр.

Однак, зі слів Федорова, вони зіткнулись із тим, що всі їх ініціативи почали блокувати.

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Федоров зазначив, що головнокомандуч не готовий оосбисто, відкрито в очі говорити про проблеми: «Він готовий особисто ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось в медіа замовив якусь кампанію, а не проблема в діях, які відбуваються».

За словами Михайла Федоров, це по факту призвело до того, що Сирський поставив ультиматум.

«І замість того, щоб придумати, як асметрично перемогти Росію, в чому задача головкома, він вигадав, як розколоти країну, де ми з вами перебуваємо. І в цьому велика проблема», — сказав Федоров.

Також міністр оборони зазначив, що попри непорозуміння він терпів і був готовий спокійно працювати, доки головком не поставив ультиматум.

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«Я сказав, значить будемо перемагти Росію із таким головкомом», — підкреслив Федоров, нагадавши про заслуги Олександра Сирського, як командуючого, який 2022 року «врятував нашу країну».

«Ми не можемо недооцінити такого командира, але війна змінилась повністю… Ми не можемо їхати на тому, що було тоді», — зазначив Федоров.

Михайло Федоров додав, що президент пропонував йому стати радником, але він відмовився від цієї пропозиції. Федоров все ще сподівається на відкат рішення президента і готовий повернутися на посаду, якщо знімуть Сирського.

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