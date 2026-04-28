Скандал із викраденим зерном: Зеленський готує санкції, Ізраїль звинувачує у "твіттер-дипломатії"

Зерно розбрату: між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний конфлікт, Зеленський погрожує санкціями

Реклама

Між Україною та Ізраїлем, схоже, назріває серйозний дипломатичний конфлікт через прибуття до ізраїльських портів викраденого Росією українського зерна з окупованих територій.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про скандал.

Судна з окупованих територій у Хайфі

До ізраїльського порту Хайфа вчора, 27 квітня, знову прибуло російське судно з партією викраденого з України зерна. За інформацією журналістів розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець», на судні «Панормітіс» — понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн іншого збіжжя. Осінтери зазначають: є опосередковані ознаки того, що весь вантаж вивезений з Керчі та Бердянська.

Реклама

Це вже вдруге, коли Ізраїль приймає судно з викраденим в Україні зерном. Інформацію підтвердило джерело видання Axios.

Вперше такий інцидент стався 16 квітня. Тоді Ізраїль дозволив розвантажити у своєму порту та відпустив російське судно з вкраденим українським зерном попри застереження Києва.

Ізраїльського посла викликали «на килим» до МЗС

Вчора голова МЗС Андрій Сибіга висловив обурення і заявив про запрошення посла Ізраїлю Михаеля Бродського до МЗС для вручення ноти протесту.

«Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи», — обурювався міністр.

Реклама

Сьогодні речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що Михаелю Бродському в МЗС України було вручено ноту протесту через «продовження надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України».

«Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження „борт-борт“ у Чорному морі, добре відомі зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг», — зазначив Тихий.

Також він наголосив, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

У МЗС заявили, що розглядають ці випадки «не як поодинокі інциденти, а як системну практику».

Реклама

«Українська сторона також звернула увагу на неприйнятний дисонанс, коли на тлі підтримки Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов’язаним з Іраном, Ізраїль фактично допускає імпорт краденого українського зерна з РФ», — додали в МЗС.

У справу втрутився Зеленський і пригрозив Ізраїлю санкціями

Володимир Зеленський заявив, що до порту Ізраїлю прибуло ще одне судно із зерном, викраденим Росією на окупованих територіях України. Він попередив, що Україна готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих, хто намагається заробляти на ньому.

Різка заява Ізраїлю

Вчора міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар різко відповів і дорікнув Сибізі, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться у Twitter чи ЗМІ».

«Обвинувачення — це не докази. Докази, які обґрунтовують обвинувачення, ще не були надані. Ви навіть не подали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж», — заявив очільник МЗС Ізраїлю, звертаючись до українського міністра

Реклама

Сьогодні Саар так само в різкій формі відкинув звинувачення президента Зеленського.

«Ми відкидаємо „твіттер-дипломатію“. Ще раз повторюємо нашим українським друзям: якщо у вас є докази крадіжки, надайте їх через загальноприйняті канали», — заявив очільник МЗС Ізраїлю.

Як додає newsru.co.il, Саар фактично спростував твердження МЗС України про офіційні запити щодо правової допомоги. «До цього моменту уряд України не подав запит про правову допомогу. Вони направили твіти. Такий запит необхідний, коли йдеться про твердження про кримінальні правопорушення за межами країни. Український уряд також не надав доказів своїх тверджень», — заявив він.

Не лише українські санкції

Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб Ізраїлю, які допомагають Росії обходити обмеження. Про це сказав речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні.

Реклама

«Ми засуджуємо всі дії, які сприяють фінансуванню незаконної війни Росії та обходу санкцій ЄС, і залишаємося готовими припиняти такі дії шляхом внесення до списків фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, якщо це буде потрібно», — заявив він.

Що зараз з краденим зерном

За інформацією МЗС України, попри повідомлення у ЗМІ та усі дії української сторони судно перебуває на рейді у Хайфі та чекає на розвантаження.

Раніше в МЗС розповіли, що, крім Ізраїлю, завантажені українським зерном судна прямують до Туреччини, Єгипту, Алжиру та інших країн.

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников розкритикував Ізраїль за страх наступити «російському ведмедю» на лапу у контексті скандалу з краденим росіянами українським зерном.

Реклама

Новини партнерів