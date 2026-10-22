Скандал між Польщею і Україною через УПА і Шухевича: що буде з військовою допомогою

Прапор Польщі / © pixabay.com

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Міністерство національної оборони Польщі спростувало повідомлення про призупинення постачання військової допомоги Україні через рішення Львівської облради оголосити 2027 рік роком УПА та Романа Шухевича.

Про це заявив речник польського Міноборони Януш Сеймей в коментарі польському виданню Fakt.

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«Ця інформація є неправдивою», — сказав він.

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Між Польщею та Україною спалахнув новий історичний скандал — що відомо

20 жовтня Львівська обласна рада оголосила 2027-й роком вшанування Романа Шухевича та УПА, що одразу ж викликало різку реакцію Варшави.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення Львівської облради щодо «року Шухевича». «Воно не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розколи», — написав він у Х.

Згодом МЗС України у своїй заяві не підтримали рішення Львівської облради, але й закликали польську сторону до стриманості.

ЗМІ повідомляли, що Польща вже зупинила надання Україні пакету військової допомоги через рішення Львівської обласної ради щодо вшанування УПА та Романа Шухевича.

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Попереднє загострення історичних суперечок між країнами почалось навесні, коли президент надав ім’я Героїв УПА одному із підрозділів ЗСУ.

Тоді скандал набув великого розголосу, і зрештою президент Польщі Кароль Навроцький ініціював позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди країни — Ордену Білого Орла.

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