Скандал між Трампом і Папою: президент США зробив нову різку заяву

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп знову накинувся на Папу Римського Лева XIV через позицію понтифіка у війні з Іраном.

Про це стало відомо з допису американського лідера у Truth Social.

Зокрема, Трамп назвав «абсолютно неприйнятною» наявність в Ірану ядерної бомби. Окрім того, він заявив про десятки тисяч загиблих іранських громадян під час протестів, які придушував режим.

«Чи не міг би хтось, будь ласка, сказати Папі Леву, що Іран за останні два місяці вбив щонайменше 42 000 невинних, абсолютно беззбройних протестувальників», — наголосив очільник Білого дому.

Допис Трампа у Мережі Truth Social.

Критика Трампа на адресу Папи

Цього тижня президент США звинуватив Папу Римського у «підтримці злочинності». Окрім того, він наголосив, що не є «шанувальником Папи Лева» та назвав його «жахливим у зовнішній політиці».

Водночас Папа Римський сказав, що не хоче вступати у суперечку з Трампом. Водночас він наголосив, що не відмовляється від закликів до миру, бо «занадто багато людей страждає у світі сьогодні».

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні назвала висловлювання президента США «неприйнятними». Трамп у відповідь різко розкритикував і саму італійську посадовицю. Мовляв, «це вона неприйнятна», бо їй, зі слів американського лідера, «байдуже, чи матиме Іран ядерну зброю».

