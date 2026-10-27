Скандал між Україною та Південною Кореєю набирає небезпечних обертів: Сеул пішов на різкий крок

Південна Корея / © Associated Press

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Південна Корея відкликала з України вісьмох співробітників своєї дипломатичної місії на тлі конфлікту через розголошення інформації про передання двох північнокорейських військовополонених. У Сеулі попередили, що подальше загострення суперечки може поставити під загрозу дипломатичні відносини з Києвом.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон у вівторок, 27 жовтня, під час парламентської перевірки діяльності зовнішньополітичного відомства, пише Yonhap News.

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За словами міністра, рішення про відкликання дипломатів було вимушеним через відсутність, на думку Сеула, належних кроків з боку України для врегулювання конфлікту.

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Раніше Південна Корея вже відкликала свого посла в Україні Пак Кі Чана та вирішила скоротити персонал посольства. Серед причин називали не лише дипломатичну суперечку, а й постійну загрозу російських ракетних і дронових атак.

Чо Хьон підтвердив, що наразі з України відкликали вісьмох дипломатичних співробітників. Водночас ключові працівники посольства залишаються на місці та продовжують забезпечувати захист південнокорейських громадян.

Міністр також не виключив, що в разі подальшого загострення конфлікт може перерости в серйозну кризу двосторонніх відносин.

Попри це, він запевнив, що підтримує зв'язок із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, щоб якнайшвидше врегулювати ситуацію.

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«Я продовжую підтримувати зв'язок із міністром закордонних справ України, щоб якомога швидше розв'язати це питання», — заявив Чо Хьон.

Чому Південна Корея відкликає дипломатів з України

Нагадаємо, дипломатичний конфлікт виник після виступу президента Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. Тоді він публічно повідомив про передання Південній Кореї двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час боїв у Курській області в січні 2025 року.

Сеул звинуватив українську сторону у порушенні домовленості про конфіденційність. За твердженням південнокорейської влади, інформацію мали зберігати в таємниці для захисту самих військовополонених та їхніх родин, які залишаються в Північній Кореї.

Водночас Офіс президента України заперечив існування такої домовленості.

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Південна Корея вимагає від Києва офіційних пояснень, вибачень і гарантій, що подібні ситуації не повторяться. У Сеулі раніше заявляли, що вибачень, отриманих від українського міністра закордонних справ, недостатньо.

Крім того, Корейське агентство міжнародного співробітництва вирішило повернути з Києва одного зі своїх двох співробітників через погіршення безпекової ситуації та посилення російських атак. Це рішення пояснювали міркуваннями безпеки, а не безпосередньо дипломатичною суперечкою.

Чи припинить Південна Корея допомогу Україні

Попри загострення відносин, Чо Хьон наголосив, що загальна політика підтримки України залишається незмінною.

За його словами, Сеул продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу, брати участь у конференціях із відбудови України та міжнародних дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.

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