Скандал між Зеленським та Навроцьким: дипломат пояснив, хто і чому розв’язав конфлікт

Зеленський і Навроцький / © Офіс президента України

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Конфлікт між Польщею та Україною пов’язаний насамперед із внутрішньополітичною боротьбою у самій Польщі, а останні різкі заяви польських політиків — не що інше, як інструмент впливу на виборців.

Таку думку в інтерв’ю для OBOZ.UA висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.

Він пояснив, що історичні відносини між Україною та Польщею є складними і тривалими, а тому вони є зручним приводом для політичних маніпуляцій.

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«Вони почалися приблизно в другій половині IX століття і тривали довго й важко — то ми били Польщу, то Польща била нас», — зазначив він.

На його думку, у Польщі ведуть боротьбу дві політичні сили правоконсерваторів і центристів: з одного боку сили, пов’язані з Каролем Навроцьким, з іншого — політичний табір Дональда Туска.

«Вони вже понад десятиліття почергово приходять до влади, а перевага часто становить буквально один відсоток або один голос. Кожна сторона будує свою програму не на тому, як зробити країну кращою, а на тому, щоб показати помилки опонентів. Зростає культура ненависті, культура взаємного протистояння, а не взаєморозуміння», — вважає він.

І от коли тема із Німеччиною, зокрема питання репарацій, закінчилася, вони знову згадали Волинську трагедію, зауважив дипломат.

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Ба більше, на його думку, розташування українського підрозділу поблизу кордону із Польщею лише посилило реакцію.

«Якби ця частина воювала десь під Добропіллям, можливо, це не привернуло б такої уваги. Кароль Навроцький і його політична сила використали це для того, щоб звинуватити Україну у свідомій антипольській політиці та образі Польщі. Далі ми вже знаємо, як розвивалися події», — резюмував він.

Скандал із Польщею та Україною — останні новини

Скандал між Польщею та Україною набирає обертів. Польські політики закликають державу готуватися до можливого конфлікту з Україною після завершення нинішньої війни з Росією та покращити відносини з Москвою.

Тим часом більшість українців виступає за конструктивне вирішення історичних суперечок між Україною та Польщею і не схиляється до конфронтації. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у червні 2026 року.

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