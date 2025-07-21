Скандал навколо НАБУ: посли G7 стривожені і хочуть зустрічі з Кабміном

Посли G7 висловили «серйозне занепокоєння» через обшуки у НАБУ / © Associated Press

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Посли країн «Великої сімки» стурбовані через оголошенням підозр співробітникам НАБУ.

Про це йдеться у колективній заяві дипломатів, оприлюдненій у соцмережі X.

У G7 заявили, що «уважно стежать» за подіями в НАБУ, включаючи розслідування щодо кількох співробітників Бюро за підозрою у скоєнні злочинів.

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«Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду», — сказано у заяві.

Також у G7 наголошують на «спільному зобов’язанні підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне урядування», а також запевнили, що «цінують партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією».

Своєю чергою посол ЄС в Україні Катаріна Матернова репостнула заяву послів країн «Великої сімки» і додала, що Україна «досягла величезного прогресу в реформах», причому — під час війни.

«Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом», — зазначила Матернова.

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Нагадаємо, що СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова на веденні бізнесу в РФ.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці «викрили „крота“ ФСБ» у лавах найелітнішого закритого підрозділу НАБУ.

Також стало відомо, що сьогодні, працівники СБУ, ДБР та ОГП проводять понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький прокоментував скандал і заявив, що перевіряти на наявність ворожих агентів потрібно всі структури, тому для НАБУ немає жодних винятків.

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ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучний розголос навколо НАБУ.