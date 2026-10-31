Скандал навколо трибуналу у Польщі: у США зробили заяву про «безпрецедентні» події

Події біля Конституційного суду Польщі. / © Associated Press

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Посол США в Польщі Том Роуз назвав події навколо польського Конституційного трибуналу «безпрецедентним протистоянням» і закликав усі сторони не допускати подальшої ескалації.

Про це він написав на своїй сторінці у Мережі Х.

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«Події, які розгортаються перед польським Конституційним трибуналом, справді дуже серйозні. Схоже, ми стали свідками безпрецедентного протистояння щодо того, як уряд використовує державну владу, а також незалежності й авторитету конституційної інституції», — заявив дипломат.

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На думку американського посла, тисячі людей, які зібралися перед Конституційним трибуналом, «роблять і без того напружену ситуацію ще більш вибухонебезпечною». Роуз закликав представників уряду, правоохоронців і демонстрантів уникати кроків, які можуть посилити ескалацію.

«Останнє, чого потребує Польща, — це протистояння, яке може перерости у щось значно гірше. Сподіваюся, усі глибоко вдихнуть і не вдаватимуться до жодних дій, здатних спровокувати насильство», — наголосив посол.

Роуз також запевнив, що Сполучені Штати підтримують свого «друга і союзника» Польщу, однак не мають наміру втручатися в її внутрішні справи. Він додав, що Дональд Трамп глибоко зацікавлені в майбутньому країні, її демократії і стабільності.

«Польща зайшла надто далеко й досягла надто багато, щоб дозволити політичним розбіжностям, якими б гострими вони не були, поставити все це під загрозу», — наголосив Том Роуз.

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Захоплення Конституційного трибуналу в Польщі

Увечері 30 листопада навколо Конституційного трибуналу розгорнулося гостре протистояння. Суддя Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоломея Соханського. Однак згодом орган спростував інформацію про відсторонення керівництва.

Водночас поліція оточила та заблокувала будівлю установи. Правоохоронці пояснили, що вжили таких заходів через повідомлення про можливу загрозу життю та здоров’ю суддів і працівників Трибуналу.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав події порушенням конституційного ладу та силовим захопленням державного органу. Він наголосив, що не вважає дії навколо Трибуналу законними, розцінив їх як «узурпацію влади» та закликав негайно «відновити правовий порядок».

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