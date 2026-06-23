Скандал між Польщею і Україною не вщухає: Туск зробив несподівану заяву

Дональд Туск / © Associated Press

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Напруженість у відносинах між Польщею та Україною досягла піку через історичні суперечки. На тлі дискусій навколо УПА прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав слова Папи Івана Павла II про примирення.

Про це стало відомо з його допису у соцмережі, повідомляє видання RMF24.

«25 років тому у Львові Іван Павло II сказав: „Нехай очищення історичної пам’яті призведе кожного до готовності ставити на перше місце те, що об’єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерській спільноті, братерській співпраці та справжній солідарності“, — написав прем’єр-міністр.

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Видання наголошує, що це пост Туска перегукується зі суперечкою, яка в останні дні ще більше загострилася між Варшавою і Києвом.

Реакція Туска на рішення Навроцького про орден

Польський прем’єр різко відреагував на рішення президента Кароля Навроцького щодо ордена Володимира Зеленського. З його слів, загострення відносин між лідерами двох держав є шкідливим у нинішніх безпекових умовах, бо воно «тішить Путіна і шокує наших союзників».

Пізніше Туск дав суворе попередження через розгортання конфлікту України та Польщі. Суперечку він назвав «стратегічною помилкою», від якої програють обидві сторони у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані.

Дата публікації 20:07, 22.06.26 Кількість переглядів 74 Поляки висловили протест Навроцькому й стали на бік Зеленського?! Головні міжнародні новини

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