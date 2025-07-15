Чи дійсно Трамп закликав бити по Москві: що кажуть у Білому домі

FT звинуватили у спотворенні слів Трампа про удари по РФ / © ТСН.ua

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Білий дім звинуватив газету Financial Times у спотворенні слів президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів України по Москві та Санкт-Петербургу.

Про це повідомляє Newsweek.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що FT «відома тим, що заради привернення уваги вириває слова з контексту». За її словами, Трамп «просто поставив запитання, а не заохочував подальші вбивства», і він «невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні».

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Раніше Financial Times повідомила, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня, Трамп нібито дав зрозуміти, що хоче «змусити росіян відчути біль» і посадити Кремль за стіл переговорів. Джерела, знайомі зі змістом розмови, стверджували, що Трамп запитав Зеленського, чи зможе Україна вразити військові цілі глибоко всередині Росії, якщо США нададуть необхідну зброю.

«Володимире, чи можете ви вразити Москву… Чи можете ви вразити і Санкт-Петербург?» — запитав Трамп, на що Зеленський відповів: «Абсолютно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

На підставі цього FT дійшла висновку, що Трамп приватно закликав Україну активізувати удари по території Росії. Видання The Washington Post також повідомляло, що Трамп запитував Зеленського, чому Україна не завдає ударів по Москві, та розглядав можливість передачі Україні ракет Tomahawk, здатних вражати цілі в Москві чи Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Росія отримає 50-денний термін на припинення вогню. У разі невиконання США запровадять 100% мита проти Москви та її торгових партнерів. Утім, покарання відкладається, що дає Кремлю можливість продовжити наступ в Україні.

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