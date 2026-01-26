Скандал у Чехії: спікер парламенту назвав появу українського прапора провокацією

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура / © Getty Images

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура назвав розгортання 30-метрового прапора України в центрі Праги 24 січня з нагоди Дня Соборності провокацією. Політик вважає, що такі акції шкодять відносинам між народами.

Про це спікер парламенту написав у Мережі.

Окамура розкритикував появу українського прапора на Карловому мосту.

«На мій погляд, це непотрібна провокація українців щодо наших громадян, які не погоджуються з масовою міграцією українців до Чехії. Ця акція в одному з найпам’ятніших місць чеської історії, безумовно, не сприяє добрим чесько-українським відносинам», — йдеться у заяві чеського політика.

Він також наголосив, що ставлення до держави, яка приймає іноземців, та до її символів «має бути зрозумілою».

«Ми тут не в Україні, а в Чехії. Чи можете ви уявити, щоб чеські емігранти в минулому 28 жовтня вивішували 30-метрові прапори на Ейфелевій вежі, Біг-Бені тощо?» — написав Окамура.

Спікер парламенту повідомив, що вже обговорив ситуацію з міністром закордонних справ Чехії Петром Мацінкою, щоб «забезпечити, щоб така подія більше не повторилася в такому місці».

«А наш уряд готує новий закон щодо посилення умов перебування іноземців, включно з українцями, у Чехії», — додав Окамура.

Допис Токіо Окамури про український прапор у Празі / © скриншот

Інші скандальні заяви Окамури про Україну

Окамура у новорічному зверненні закликав припинити військову допомогу Україні, назвавши війну «безглуздою», а українську владу — «хунтою Зеленського», що нібито розкрадає кошти. Політик виступив за вихід Чехії з-під впливу Брюсселя, розкритикував західну зброю як неефективну та підтримав повернення до російського газу.

Посол України в Чехії Василь Зварич назвав образливі заяви Окамури наслідком російської пропаганди. Дипломат наголосив, що такі висловлювання неприйнятні для європейських цінностей, і висловив сподівання, що чеська влада та суспільство нададуть належну оцінку діям політика.

Чеські політики об’єдналися для звільнення Окамури через його скандальну новорічну промову, яку назвали «відром російської ненависті». Партія «Пірати» за підтримки коаліції ODS та TOP 09 починає збір підписів за відставку спікера парламенту. Окрім звільнення, депутати готують резолюцію, щоб офіційно дистанціюватися від заяв Окамури про Брюссель і війну.