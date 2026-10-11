Скандал у Дніпрі: Філатов заперечив чутки про втечу з країни та вкотре розкритикував блогера Лачена

Війна мера та блогера: Філатов заперечив втечу за кордон і знову жорстко атакував Лачена / © ТСН

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Міський голова Дніпра Борис Філатов спростував про свою нібито «втечу» за кордон.

Про це Філатов написав у соцмережах.

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Посадовець заявив, що перебуває вдома у Дніпрі, паралельно різко висловившись (вкотре) на адресу блогера Ігоря Лаченкова (Лачена). Філатов пояснив, що вкиди російських медіа щодо його нібито «втечі» за кордон є ворожою ІПСО, спрямованою на дестабілізацію ситуації у Дніпрі.

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У цьому ж дописі Філатов знову емоційно атакував відомого блогера Ігоря Лаченкова (Лачена), звинувативши його у підіграванні російській пропаганді, зокрема ворожим ресурсам Russia Today, «Московский комсомолец» та Анатолію Шарію.

Мер Дніпра також висловив обурення щодо броні блогера від мобілізації.

Що відомо про конфлікт Філатова та Лачена

Публічна та жорстка сварка між міським головою Дніпра Борисом Філатовим і блогером Ігорем Лаченковим розгорілася у березні 2026 року.

12 березня Лаченков опублікував пост, у якому назвав Філатова «хряком», «рейдером» й «мародером».

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У відповідь Філатов написав російською свій пост із такими словами: «Дивись, Лачен, мій „хряк“ тобі в рот не влізе».

Протистояння перейшло у фазу взаємних публічних образ. Філатов неодноразово використовував нецензурну лексику на адресу блогера, звинувачував його матір-екссуддю у співпраці з РФ та порушував питання про законність бронювання 26-річного Лаченкова від мобілізації.

ТСН.ua зібрав усі подробиці гучного конфлікту.

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