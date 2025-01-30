Скандал у парламенті Німеччини: бундестаг проголосував за суворішу міграційну політику

Голосуванню передували двогодинні дебати з криками та образами. Критики заявили, що резолюція ХДС відбулася лише завдяки підтримці правих радикалів АдГ.

Вперше у післявоєнній історії Німеччини праворадикальна партія АдГ допомогла центристам ХДС сформувати більшість та проголосувати за перегляд політики надання притулку.

Про це повідомили BILD та Deutsche Welle.

348 депутатів підтримали резолюцію, а 345 – проголосували проти. Коаліція соціал-демократів та "зелених" не змогла заблокувати пропозицію.

Посилення міграційної політики, запропоноване партією ХДС, очолюваної кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцем, передбачає:

запровадження паспортного контролю на всьому зовнішньому кордоні Німеччини;

заборона на в'їзд у країну особам без відповідних документів;

розширення повноважень поліції щодо висилання нелегалів;

збільшення кількості депортацій;

відмова у в'їзді біженцям;

взяття під варту іноземних громадян, які підлягають депортації.

Голосуванню передували двогодинні дебати з криками та образами. Після оголошення результатів представник правопопулістської АдГ Бернд Бауман заявив, що у Німеччині почалася нова ера під прапором АдГ.

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"І ви, пане Мерц, ще можете йти за нами. Якщо у вас вистачить сил", — звернувся він до кандидата на посаду канцлера.

Незадовго до цього Мерц заявив, що шкодує про співпрацю з АдГ.

Попри декларативний характер резолюції, голосування показало, що ідею заборони імміграції підтримує більшість німців. При цьому депутати говорять про "тектонічне зрушення у німецькій політиці" – впало давнє табу на співпрацю з націоналістами.

Після голосування канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив ХДС у порушенні обіцянки не співпрацювати з АдГ, а "Ліва партія" закликала співгромадян на "барикади", після чого засідання було перервано.

Журналісти зазначають, що успіх сьогоднішнього голосування може вплинути на розвиток подій у п'ятницю, 31 січня, коли у німецькому парламенті розпочнуться обговорення законопроєкту.

Нагадаємо, лідер ультраправої фракції "Альтернатива для Німеччини" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер заявила, що українські біженці мають повернутися додому "вже зараз".

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